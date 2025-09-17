Rusya'dan uzay yarışında tembellik itirafı! Yeni hedef Elon Musk

Rusya, Elon Musk’ın Starlink uydu internet hizmetine alternatif bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı. Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, uzay ajansının tembelliği bırakması ve genç yeteneklere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. Halihazırda Starlink'in 8 bini aşkın uydusu bulunuyor.

Bakanov, "Yörüngedeki birkaç test aracı zaten incelendi ve üretim aşamasındaki araçlar buna göre değiştirildi. Bu yönde hızlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi. Bureau 1440 adlı Rus uzay şirketi, küresel geniş bant veri iletimi sunacak sistemin geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor.

Bakanov, Rusya'nın hatalarından ders aldığını söyledi; bunların arasında 2002'de Musk'ın Moskova'da kıtalararası balistik füze satın alma girişiminin reddedilmesi de bulunuyor. Ashlee Vance'in 2015'te yayınlanan Musk biyografisine göre, Ruslar 2002'de Musk'ı ciddiye almamıştı.

UZAYA İLK UYDUYU SOVYETLER BİRLİĞİ GÖNDERMİŞTİ

Sovyetler Birliği, uzay yarışının ilk yıllarında Batı ülkelerini, 1957'de Dünya yörüngesine ilk uydu olan Sputnik 1'i fırlatarak ve 1961'de Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasıyla şaşırtmıştı.

Ancak 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması itibarıyla, Rusya'nın uzay programı büyük bir finansman sıkıntısı, yolsuzluk ve kötü yönetim gibi sorunlarla cebelleşiyor. Devletin uzay keşiflerinde lider olma hedefleri, Ağustos 2023'te Luna-25 adlı aracın Ay yüzeyine çarpmasıyla büyük bir darbe aldı.