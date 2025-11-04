Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!

Rynexor, 2025’te küresel çapta tırmanan siber tehditlerin Türkiye’yi de yoğun şekilde hedef almaya başladığını vurguluyor. Yılın ilk 10 ayında ülkemizde 182 bini aşkın saldırının kayıtlara geçtiği, fidye yazılımlarının dünya genelindeki payının %59 seviyesine ulaştığı ve siber suçların ekonomik etkisinin 10,5 trilyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor. TÜİK ve USOM’un son verileri, 2022’de 72.209 olarak açıklanan saldırı sayısının 2024’te 215 bin barajını geçerek katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, saldırıların üçte ikisinin insan hatasından kaynaklandığını ve oltalama yöntemlerinin halen en yaygın risk olduğunu ifade ediyor. Rynexor Kurucu Sahibi Halil AHMAD, yapay zekâ destekli tehdit algılama ve davranışsal analiz çözümlerinin yanında, toplumun her kesimi için erişilebilir dijital güvenlik uygulamalarının da artık ulusal güvenliğin kritik ayağı haline geldiğini belirtiyor.

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!
Sektördeki tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rynexor Kurucu Sahibi Halil AHMAD, “Siber saldırılar yalnızca kurumları değil, bireyleri de doğrudan etkiliyor. Verinin korunması, ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin temel şartı. Bu nedenle ücretsiz ve herkes için erişilebilir güvenlik mekanizmaları geliştirmek zorundayız. Rynexor olarak insanların tek tuşla dosyalarını taratabileceği yapay zekâ tabanlı bir güvenlik sistemi geliştiriyoruz” diye konuştu.

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!

‘SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK’

PwC ve Fortinet’in küresel araştırmaları, 2024’te şirketlerin %85’inin bütçelerini artırdığını; bunların %19’unun ise yatırımlarını %15’in üzerinde büyüttüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de başta finans, kamu ve üretim altyapıları 2025 itibarıyla saldırıların en yoğun hedefleri haline gelmiş durumda. IBM verileri ise tek bir veri ihlalinin kurumlara ortalama 4,45 milyon dolar kayıp yaşattığını gösteriyor. Bu durum, yalnızca büyük şirketleri değil, ’leri de erken önlem almaya zorluyor.

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!

AHMAD, bu ivmenin devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:
“Kurumlar artık saldırı olduktan sonra değil, saldırı gerçekleşmeden önce tedbir almanın önemini kabul ediyor. Bu yaklaşımın yaygınlaşması hem ulusal güvenliğimizi güçlendiriyor hem de riskleri azaltıyor. Rynexor olarak özel yazılım geliştirme ve yapay zekâ destekli güvenlik çözümleriyle bu dönüşümün mimarları arasında yer alıyoruz.”

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRE YENİ YÖN ÇİZİYOR

2025’te siber suçlular, fidye yazılımlarından sıfır gün açıklarına kadar geniş bir yelpazede saldırılarını çeşitlendiriyor. Bu karmaşık tehditleri savuşturmak için yapay zekâ destekli tehdit algılama teknolojileri ve davranışsal analiz araçları savunma stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Bu gelişmeler sayesinde güvenlik ekiplerinin hem analiz kapasitesi büyüyor hem de saldırıları fark etme süresi önemli ölçüde kısalıyor. Artık siber güvenlik yalnızca BT birimlerinin işi olmaktan çıkıp, kamu düzeni ve ekonominin sürdürülebilirliği açısından da vazgeçilmez hale gelmiş durumda.

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!

‘SEKTÖRDEKİ YERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Rynexor, 2025 yılından beri Yazılım geliştirme, siber güvenlik, yapay zekâ ve dijital pazarlama alanlarında hizmet vermektedir. AR-GE gücüyle yapay zekâ tabanlı ürünler geliştiren şirket, 2025 itibarıyla devreye alacağı ücretsiz dosya güvenlik analiz platformusayesinde sektörde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Halil AHMAD, vizyonlarını şu sözlerle paylaşıyor:

“Amacımız, siber güvenliği herkes için ulaşılabilir kılmak. Geliştirdiğimiz sistemle bireyler ve kurumlar, hiçbir ücret ödemeden dosyalarını güvenle analiz edebilecek. Bu ücretsiz dosya güvenlik analiz platformu, hem Türkiye’nin dijital savunma kapasitesine katkı sağlayacak hem de toplum genelinde siber farkındalığı artıracak.”

Rynexor, 2025 siber güvenlik verilerini değerlendirdi!
#yapay zeka
#siber suç
#siber güvenlik
#kobi
#Dosya Güvenliği
#Veri Koruması
#Rynexor
#Teknoloji
