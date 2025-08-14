Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor: İlk modelin özellikleri belli oldu

Samsung, 2026'da akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Ekransız tasarımıyla dikkat çekecek olan gözlükler, kullanıcıların fotoğraf ve video çekme, yapay zeka asistanıyla etkileşimde bulunma gibi özellikler sunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsung akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor: İlk modelin özellikleri belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 17:06

dünyasında yeni bir yarış başlamak üzere. Samsung, karma gerçeklik başlığını bu yıl piyasaya sürdükten sonra, 2026'da ilk akıllı gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gözlükler, sektördeki diğer oyunculardan farklı olarak ekran içermeyecek. Güney Koreli firma, yeni akıllı gözlüklerle, Apple ve gibi devlerle rekabet etmeyi planlıyor.

Güney Kore merkezli SEDaily'nin haberine göre, 2026'nın sonunda olmayan akıllı gözlüklerini karşımıza çıkaracak. Ürünün, Meta'nın gözlüklerine benzer şekilde kamera, mikrofon ve hoparlörle donatılacağı belirtiliyor. Kullanıcılara fotoğraf ve video çekme, bir yapay zeka asistanıyla sorulara cevap alma ve Galaxy telefonlarıyla eşleşme gibi imkanlar da sunacak.

Samsung akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor: İlk modelin özellikleri belli oldu

"AKILLI TELEFONLARIN YERİNİ ALABİLİR"

Samsung'un, akıllı gözlüklerin, kullanıcıyla her zaman birlikte olacak yeni nesil cihazlar olarak akıllı telefonların yerini alacağına inandığı bildiriliyor.

Yapay zekanın gelişimiyle, akıllı gözlükler çok daha kullanışlı hale geldi. Mevcut modellerde olmasa da gelecekte bu gözlüklere Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı ekranların ekleneceği ve böylelikle daha faydalı hale geleceği öngörülüyor.

Ancak Samsung'un gözlüklerinin ekransız olması, Meta'nın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği AR özellikli akıllı gözlükleri karşısında Samsung'a biraz dezavantaj oluşturacak gibi görünüyor.

Samsung akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor: İlk modelin özellikleri belli oldu

Meta'nın Orion AR gözlükleri

GOOGLE'A KARŞI KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRECEK

Samsung'un bir diğer iddialı planı ise, gözlüklerinde Android işletim sistemi yerine kendi yazılımını kullanmak. Şirket, Android'in hakimiyetini kabul etmek yerine kendi ekosistemini oluşturmayı hedefliyor.

Meta, şu an akıllı gözlük segmentinde lider konumda. Oakley ve Ray-Ban ile iş birliği yapan şirketin akıllı gözlüklerinin fiyatı 299 dolardan başlıyor. Apple'ın ilk akıllı gözlüklerinin de gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ve tıpkı Samsung'un modeli gibi ekrana sahip olmayacağı söyleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F-35'ten vazgeçen İspanya'da gözler KAAN'a çevrildi: "Küresel bir güç" vurgusu
Sizi kandıran 7 Android uygulaması ortaya çıktı! Google Play ve Apple'da tehlike

Sıkça Sorulan Sorular

Samsung'un yeni akıllı gözlükleri hangi özelliklere sahip olacak?
Samsung'un 2026'da piyasaya süreceği akıllı gözlükler, kamera, mikrofon ve hoparlör gibi donanımlar içeriyor. Ayrıca kullanıcılar fotoğraf çekme, video kaydetme ve Galaxy telefonlarıyla eşleşme gibi işlevlere erişebilecek.
ETİKETLER
#samsung
#android
#ar-ge
#meta
#Teknoloji
#Akıllı Gözlük
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.