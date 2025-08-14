Samsung akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor: İlk modelin özellikleri belli oldu

Teknoloji dünyasında yeni bir yarış başlamak üzere. Samsung, karma gerçeklik başlığını bu yıl piyasaya sürdükten sonra, 2026'da ilk akıllı gözlüklerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gözlükler, sektördeki diğer oyunculardan farklı olarak ekran içermeyecek. Güney Koreli firma, yeni akıllı gözlüklerle, Apple ve Meta gibi devlerle rekabet etmeyi planlıyor.

Güney Kore merkezli SEDaily'nin haberine göre, Samsung 2026'nın sonunda Android olmayan akıllı gözlüklerini karşımıza çıkaracak. Ürünün, Meta'nın gözlüklerine benzer şekilde kamera, mikrofon ve hoparlörle donatılacağı belirtiliyor. Kullanıcılara fotoğraf ve video çekme, bir yapay zeka asistanıyla sorulara cevap alma ve Galaxy telefonlarıyla eşleşme gibi imkanlar da sunacak.

"AKILLI TELEFONLARIN YERİNİ ALABİLİR"

Samsung'un, akıllı gözlüklerin, kullanıcıyla her zaman birlikte olacak yeni nesil cihazlar olarak akıllı telefonların yerini alacağına inandığı bildiriliyor.

Yapay zekanın gelişimiyle, akıllı gözlükler çok daha kullanışlı hale geldi. Mevcut modellerde olmasa da gelecekte bu gözlüklere Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı ekranların ekleneceği ve böylelikle daha faydalı hale geleceği öngörülüyor.

Ancak Samsung'un gözlüklerinin ekransız olması, Meta'nın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği AR özellikli akıllı gözlükleri karşısında Samsung'a biraz dezavantaj oluşturacak gibi görünüyor.

Meta'nın Orion AR gözlükleri

GOOGLE'A KARŞI KENDİ YAZILIMINI GELİŞTİRECEK

Samsung'un bir diğer iddialı planı ise, gözlüklerinde Android işletim sistemi yerine kendi yazılımını kullanmak. Şirket, Android'in hakimiyetini kabul etmek yerine kendi ekosistemini oluşturmayı hedefliyor.

Meta, şu an akıllı gözlük segmentinde lider konumda. Oakley ve Ray-Ban ile iş birliği yapan şirketin akıllı gözlüklerinin fiyatı 299 dolardan başlıyor. Apple'ın ilk akıllı gözlüklerinin de gelecek yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor ve tıpkı Samsung'un modeli gibi ekrana sahip olmayacağı söyleniyor.