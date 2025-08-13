Menü Kapat
 | Ömer Faruk Dogan

Sizi kandıran 7 Android uygulaması ortaya çıktı! Google Play ve Apple'da tehlike

VexTrio adlı suç örgütünün, Android ve iOS platformlarında popüler VPN ve güvenlik araçları ile kullanıcıları hedef aldığı ortaya çıktı. Google Play ve App Store'da gizlice yayılan tehlikeli uygulamalar, insanları yanıltıcı aboneliklerle maddi kayıplara uğratıyor.

Sizi kandıran 7 Android uygulaması ortaya çıktı! Google Play ve Apple'da tehlike
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:50

Kullanıcıların IP adresini değiştirmelerini sağlayan (Sanal Özel Ağ) uygulamaları, Türkiye'de ağırlıklı olarak erişime engellenmiş sitelere girmek için kullanılıyor. Ancak siber suçlular, bu uygulamaları bazen vatandaşların bilgilerini ele geçirmek amacıyla da kullanabiliyor.

Infoblox Threat Intel tarafından yayınlanan kapsamlı bir rapor, 2015 yılından bu yana aktif olan ve "VexTrio" adıyla bilinen suç örgütünün, ve iOS platformlarındaki VPN yazılımları ile milyonlarca kullanıcıyı nasıl hedef aldığına dair şaşırtıcı detayları ortaya koyuyor.

VexTrio, özellikle sahte VPN hizmetleri, reklam engelleyiciler, RAM temizleyiciler ve sanal arkadaşlık uygulamaları gibi çeşitli araçlar vasıtasıyla kullanıcıları kandırıyor.

Sizi kandıran 7 Android uygulaması ortaya çıktı! Google Play ve Apple'da tehlike

EN AZ YEDİ GÜVENLİK UYGULAMASI ETKİLENMİŞ

Infoblox, The Hacker News'e yaptığı açıklamada, "HolaCode, LocoMind, Hugmi, Klover Group ve AlphaScale Media gibi çeşitli geliştirici adları altında uygulamalar yayınladı. Google Play ve Apple mağazalarında bulunan bu uygulamalar, toplamda milyonlarca kez indirildi" diye konuştu.

Tehlikeli olduğu belirtilen 7 uygulama şu şekilde:

Sizi kandıran 7 Android uygulaması ortaya çıktı! Google Play ve Apple'da tehlike

Özellikle LocoMind tarafından geliştirilen ve 2024'te 500 binden fazla indirme ve 50 bin aktif kullanıcıya sahip olduğu iddia edilen en az yedi güvenlik aracı uygulaması etkilenmiş durumda.

Bunlar arasında "Fast VPN - Super Proxy" gibi çeşitli VPN hizmetleri ve RAM temizleyiciler gibi diğer yardımcı uygulamalar da yer alıyor. Kullanıcılar cihazlarına yükledikten sonra, rahatsız edici reklamlarla karşılaşıyorlar ve yanıltıcı aboneliklere kaydolmaları isteniyor.

ETİKETLER
#android
#siber suç
#vpn
#siber güvenlik
#Vpn Saldırı
#Threat Intel
#Vextrio
#Teknoloji
