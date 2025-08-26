Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden Bayraktar KIZILELMA'dan müjdeli haber geldi. Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 23:17

Türkiye’nin süper gücü insansız kritik eşikleri geçiyor. Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından NSosyal uygulamasından yapılan paylaşımda, Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün yeni test görüntülerine yer verildi.

https://x.com/Selcuk/status/1960428629281923332

Paylaşımda, KIZILELMA PT-3'ün, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladığı belirtildi.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti

BAYRAKTAR KIZILELMA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
TGRT Haber
