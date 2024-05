Sony, PlayStation Plus Türkiye fiyatlarında büyük indirim yaptı

29 May 2024 14:21 - Güncelleme : 29 May 2024 14:21

Teknoloji devi Sony, bugün başlayan "Days of Play" kampanyası kapsamında PlayStation sahiplerinin kaçırmamaları gereken bir indirime imza attı. PS Plus Türkiye için yıllık fiyatlar yüzde 30'a varan oranda düşmüş durumda.

Webtekno'nun haberine göre, "Essential" yüzde 20 ve "Extra" yüzde 25 indirime tabi olurken, en pahalı paket "Deluxe"de ise yüzde 30 indirim yapıldı. Fakat kampanya yalnızca yıllık abonelikleri kapsıyor, eğer aylık paketleri tercih ediyorsanız şansınıza küsüyorsunuz.

PLAYSTATION PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ DÜŞTÜ

İndirimli PS Plus Türkiye abonelik fiyatları şu şekilde;

PS Plus Essential: İndirimli fiyatı (12 aylık): 1.918 TL - Normal fiyatı (12 aylık): 2.740 TL

PS Plus Extra: İndirimli fiyatı (12 aylık): 1.755 TL - Normal fiyatı (12 aylık): 2.340 TL

PS Plus Deluxe: İndirimli fiyatı (12 aylık): 1.120 TL - Normal fiyatı (12 aylık): 1.400

PS PLUS, HAZİRAN AYINDA GTA SAN ANDREAS VERECEK

Bu arada PlayStation Plus, Haziran 2024 oyun kataloğunu da dün açıkladı. Sony, aralarında GTA: San Andreas - The Definitive Edition'un da olduğu birkaç oyunu kullanıcılarına sunacak.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever ve Streets of Rage 4, 4 Haziran'da tüm PS Plus üyelerine açılacak. Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars ve Sly Cooper and the Thievius Raccoonus ise sadece Premium sahiplerine sunulacak.

Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek oyunlar ise şöyle;