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 | Selahattin Demirel

Spotify'dan Türkiye açıklaması geldi: Sürekli iletişim halindeyiz

Sanatçı Oğuzhan Koç’un isyanı ve Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eleştirileri sonrası gözler Spotify’a çevrildi. Dijital müzik platformundan yapılan açıklamada Türkiye'deki sanatçılarla sürekli iletişim halinde olunduğu belirtilerek “Türk sanatçılar müzik listelerinin zirvesinde.” ifadeleri kullanıldı.

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Spotify'dan Türkiye açıklaması geldi: Sürekli iletişim halindeyiz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 20:04
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 20:08

Dijital müzik platformu Spotify, son günlerde Türkiye’de yoğun eleştirilerin hedefinde. Tepkilerin fitilini ateşleyen isim ise şarkıcı Oğuzhan Koç oldu. X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Spotify’ın Türkiye’deki müzik listelerini ve sanatçılarla kurulan ilişki biçimini eleştiren Koç, “Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!” diyerek duruma sitem etti.

SANATÇILARDAN PEŞ PEŞE TEPKİ

Koç paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Pop listende rap, rap listende arabesk... Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar. Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ diye bekliyoruz sanki…”

BAKAN YARDIMCISINDAN SERT AÇIKLAMA

Oğuzhan Koç’un eleştirilerine kısa sürede çok sayıda sanatçı destek verirken, konuyla ilgili resmî bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’dan geldi.

Spotify'dan Türkiye açıklaması geldi: Sürekli iletişim halindeyiz

Spotify’ın Türkiye’de temsilcilik açmadığına ve yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmediğine dikkat çeken Mumcu, “Sanatçılarımızın dijital mecralarda muhatap bulamaması ciddi bir sorun. İçerik algoritmalarında argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını öne çıkarmak da kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Ayrıca platformun vergisel yükümlülüklerine ve içerik politikalarına da değinen Mumcu, Spotify’ı daha sorumlu davranmaya çağırdı:
“Türkiye’de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın yanındayız. Ancak dijital platformların da aynı hassasiyeti paylaşması gerekiyor.”

“TÜRK SANATÇILAR ZİRVEDE”

Artan eleştiriler sonrası Spotify sessizliğini bozdu. CNBC-E’ye yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'de yasal bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterdiği belirtildi ve Türk müziğine verilen desteğin altı çizildi.

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

“2024 yılında en çok dinlenen ilk 10 sanatçının ve ilk 10 şarkının tamamı Türk sanatçılara ait. EQUAL ve RADAR gibi programlarla yerel sanatçıları sürekli destekliyoruz. Hangi türde üretim yapıyor olursa olsun, Türkiye’deki müzik ekibimiz yerel isimlerle sürekli iletişim halinde.”

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