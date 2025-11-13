Sultanbeyli'de 2'nci Memleket Günleri coşkusu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Sultanbeyli Memleket Günleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla sürüyor. Anadolu'nun dört bir yanından kültürlerin, geleneklerin ve yöresel lezzetlerin buluştuğu etkinliğin açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli, Türkiye'nin özeti. 81 ilden vatandaşımıza ev sahipliği yapan ilçemizde hem farklı kültürleri buluşturmak hem de geleneksel değerlerimizi daha yakından tanımak için bu günleri düzenliyoruz. 23 Kasım Pazar gününe kadar sürecek etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.

GENİŞ KATILIMLA BAŞLADI

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Sultanbeyli Memleket Günleri' başladı. Sultanbeyli Meydan Park'ta düzenlenen açılış törenine; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"Sultanbeyli Türkiye'nin bir mozaiğidir ve bir özetidir" diyen Sultanbeyli Belediyesi Başkanı Ali Tombaş, "Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, İç Anadolusu, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Türkü hep birlikte beraber yaşıyoruz. En güzel Türkiye örneğini de Sultanbeyli'nde sergiliyoruz. Onun için bu alana baktığınız zaman, bütün memleketlerimizin stantları yan yanadır. Burada bir kültür alışverişi de yapılmaktadır aynı zamanda. Burada Vanlısı ile Trabzonlusu yan yanadır, Bingöllüsü ile Giresunlusu yan yanadır ya da Yozgatlı ile Ordulu yan yanadır. Aslında bir kültür alışverişi yapılmaktadır Sultanbeyli'nde. Burası da örnek bir etkinlik alanıdır" şeklinde konuştu.

23 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

16 gün boyunca sürecek 2'nci Sultanbeyli Memleket Günleri, her gün farklı bir ilin kültürünü, müziğini ve yöresel lezzetlerini Sultanbeyli Meydan Park'a taşıyacak. Halk oyunları, konserler, yöresel tatlar ve kültürel gösterilerle Sultanbeyli, adeta Anadolu'nun kalbinin attığı bir buluşma noktası olacak.