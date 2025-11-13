TOKİ 500 bin konut yanlış başvuru düzeltilir mi? Yeniden başvuru adımları

TOKİ 500 bin sosyal konut girişimine başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet aracılığıyla başladı.

Proje kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek.

Bu konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1 türünde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, geri kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 modelinde olacak.

TOKİ 500 BİN KONUT HATALI BAŞVURU DÜZELTİLİR Mİ?

Başvuru ücreti yatırılmadan önce hata yapılması durumunda, ödeme banka tarafından belirtilen süre içinde (3 iş günü sonrası) tamamlanmadığı takdirde başvuru kendiliğinden iptal edilecek ve ardından yeni bir başvuru gerçekleştirilebilecektir.

Başvuru bedelinin yatırılması durumunda ise; bankadan başvuru ücretini geri iade alarak tekrar başvuru yapılabilecektir.

Hatalı başvuru yapan vatandaşlar aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini düzeltebilir:

e-Devlet’e giriş yapın.

TOKİ Başvuru Sorgulama ekranını açın.

Mevcut başvurunuzu iptal edin.

İptal işleminin ardından doğru bilgilerle yeni başvuru oluşturun.

İptal süreci tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla doğru bilgilere göre yeniden başvuru yapılabiliyor.