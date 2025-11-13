Menü Kapat
 | Erdem Avsar

TOKİ 500 bin konut yanlış başvuru düzeltilir mi? Yeniden başvuru adımları

TOKİ 500 bin sosyal konut müracaatları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında; e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurusunda hata yapanlar ya da ödeme işlemini tamamlayamayanlar ise yeniden başvuru yapılıp yapılamayacağını sorguluyor.

TOKİ 500 bin konut yanlış başvuru düzeltilir mi? Yeniden başvuru adımları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 21:03

TOKİ 500 bin sosyal konut girişimine başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet aracılığıyla başladı.

Proje kapsamında toplam 500 bin konut inşa edilecek.

Bu konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1 türünde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, geri kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 modelinde olacak.

TOKİ 500 bin konut yanlış başvuru düzeltilir mi? Yeniden başvuru adımları

TOKİ 500 BİN KONUT HATALI BAŞVURU DÜZELTİLİR Mİ?

Başvuru ücreti yatırılmadan önce hata yapılması durumunda, ödeme banka tarafından belirtilen süre içinde (3 iş günü sonrası) tamamlanmadığı takdirde başvuru kendiliğinden iptal edilecek ve ardından yeni bir başvuru gerçekleştirilebilecektir.

Başvuru bedelinin yatırılması durumunda ise; bankadan başvuru ücretini geri iade alarak tekrar başvuru yapılabilecektir.

TOKİ 500 bin konut yanlış başvuru düzeltilir mi? Yeniden başvuru adımları

Hatalı başvuru yapan vatandaşlar aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini düzeltebilir:

  • e-Devlet’e giriş yapın.
  • TOKİ Başvuru Sorgulama ekranını açın.
  • Mevcut başvurunuzu iptal edin.
  • İptal işleminin ardından doğru bilgilerle yeni başvuru oluşturun.

İptal süreci tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla doğru bilgilere göre yeniden başvuru yapılabiliyor.

#Aktüel
