Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü uçağıyla telsiz irtibatı kesildi: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Son dakika haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait bir söndürme uçağıyla telsiz irtibatı kesildi. Uçakların Hırvatistan'daki seyahati sırasında hava koşulları nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Meteorolojik şartlar sebebiyle uçaklar geceyi Hırvatistan'ın Rijeka Havalimanı'nda geçirdi.

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir.

Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/tctarim/status/1989032628264255990?s=48&t=Lss71I8tnMIcn73Lc6x1Lg

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1989041591386775830