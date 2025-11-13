Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü uçağıyla telsiz irtibatı kesildi: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Son dakika haberi: Bakım için Hırvatistan Zagreb’e giden Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait 2 AT802 yangın söndürme uçağından biri kayboldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söndürme uçağıyla telsiz irtibatının kesildiği bildirildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 21:51

Son dakika haberine göre, 'ne (OGM) ait bir söndürme uçağıyla telsiz irtibatı kesildi. Uçakların 'daki seyahati sırasında hava koşulları nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Meteorolojik şartlar sebebiyle uçaklar geceyi Hırvatistan'ın Rijeka Havalimanı'nda geçirdi.

Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü uçağıyla telsiz irtibatı kesildi: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir.

Son dakika | Orman Genel Müdürlüğü uçağıyla telsiz irtibatı kesildi: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/tctarim/status/1989032628264255990?s=48&t=Lss71I8tnMIcn73Lc6x1Lg

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1989041591386775830

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşı Ankara'da
ETİKETLER
#arama kurtarma
#hırvatistan
#orman genel müdürlüğü
#Yangın Söndürme Uçağı
#Telsiz Irtibat Kopması
#Rijeka Havalimanı
#Hava Koşulü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.