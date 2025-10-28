Tarihin en büyük işten çıkarma dalgası başladı

Pandemi döneminde hızla artan e-ticaret talebiyle rekor işe alım yapan Amazon, şimdi o dönemin bedelini ödüyor. Şirket, maliyetleri düşürmek ve “şişen” kadrosunu dengelemek amacıyla 30 bin kurumsal pozisyonu kapatıyor. CNBC'ye göre bu sayı, toplam 1,55 milyon çalışan arasında küçük bir dilime denk gelse de, yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanın yüzde 10’unun işine son verileceği anlamına geliyor.

2022'DEN BU YANA EN KAPSAMLI KÜÇÜLME

Amazon, 2022’nin sonlarında başladığı yeniden yapılanma kapsamında 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Yeni dalga ise o dönemden bu yana yapılan en geniş kapsamlı kesinti olacak.

KİLİT BÖLÜMLER DE ETKİLENECEK

İşten çıkarmaların; insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve bulut devi Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere birçok kilit departmanı etkileyeceği belirtiliyor. Şirket son iki yılda cihazlar, iletişim ve podcast birimlerinde daha küçük çaplı kesintiler yapmıştı.

"VERİMLİLİK DÖNEMİ" HIZ KAZANIYOR

Uzmanlara göre Amazon’un bu adımı, teknoloji sektöründe son dönemde öne çıkan “verimlilik odaklı yeniden yapılanma” akımının bir yansıması. Şirketin kârlılığı artırma ve operasyonlarını sadeleştirme hedefi doğrultusunda attığı bu adım, benzer adımlar atan Google, Meta ve Microsoft gibi devlerin stratejileriyle paralellik gösteriyor.