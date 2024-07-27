Tesla, elektrikli araç şarj hızını artırmak için kullanılan yönteme karşı uyardı: Sakın yapmayın!

27 Temmuz 2024 14:10 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 14:10

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda kullanıcıları arasında yaygınlaşan "ıslak havlu kullanarak şarj hızını artırma" alışkanlığına karşı uyarıda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada bu işlemin güvenli olmadığı belirtildi.

Bazı kullanıcılar, Supercharger konektörlerine ıslak havlu yerleştirerek şarj hızını artırabileceklerini iddia ediyordu. Örneğin Out of Specs tarafından yapılan bir testte, bu yöntemle şarj hızının 58 kW'dan 119 kW'ya çıktığı gözlemlenmişti.

TESLA: SUPERCHARGER KABLO TUTACAKLARINA ISLAK HAVLU KOYMAYIN

Electrek.co sitesinin aktardığına göre Tesla, bu yöntemin tehlikeli olduğunu ve kesinlikle uygulanmaması gerektiğini belirtiyor. Şirket yaptığı açıklamada Supercharger kablo tutacaklarına ıslak bez yerleştirmenin şarj hızlarını artırmadığını belirtti ve şöyle dedi:

"Bu yöntem, sıcaklık monitörlerine müdahale ederek aşırı ısınma veya hasar riski oluşturur. Sistemlerimizin düzgün çalışması ve gerçek şarj sorunlarının tespit edilebilmesi için lütfen bunu yapmaktan kaçının."

Termal yönetim hızlı şarjın önemli bir parçası. Küçük kablolar aracılığıyla yüksek voltajlı akım göndermek çok fazla ısı oluşturuyor. Termal yönetime ıslak bir battaniye ile yardımcı olmak iyi fikir gibi görünse de ıslak havlu, konektördeki ısı sensörlerini karıştırıyor ve sistemin daha fazla akım gönderebileceğine inanmasını sağlıyor.