Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

Toyota, uzun süredir merakla beklenen Woven City projesini resmen hayata geçirdi. Japonya’nın Shizuoka eyaletinde düzenlenen törenle açılan şehir, mobilitenin ve teknolojinin geleceğini şekillendirecek bir “yaşayan laboratuvar” olarak tasarlandı.

CES’TE DUYURULAN HAYAL, ARTIK GERÇEK

İlk kez 2020’de CES fuarında tanıtılan Woven City, Toyota’nın mobiliteyi, yapay zekâyı ve sürdürülebilir yaşam teknolojilerini bir araya getirdiği en iddialı projelerinden biri. Şehirde otonom araçlar, yapay zekâ destekli robotlar, akıllı altyapılar ve enerji çözümleri doğrudan gerçek kullanıcılarla test edilecek.

Yani kısacası, laboratuvar artık laboratuvar değil yaşayan, nefes alan bir şehir.

İLK SAKİNLER YERLEŞTİ

Açılışla birlikte şehrin ilk sakinleri, yani “Weaver” topluluğu, Woven City’ye taşındı. Yaklaşık 300 kişilik bu grup, Toyota çalışanları ve ailelerinden oluşuyor. Şehirde geliştirilen ürün ve hizmetleri günlük yaşamlarında deneyimleyerek doğrudan Toyota’ya geri bildirim sağlayacaklar.

Toyota, 2026’dan itibaren şehri sınırlı sayıda genel ziyaretçiye açmayı planlıyor. Böylece hem teknoloji meraklıları hem de potansiyel yatırımcılar, geleceğin şehir yaşamını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

GİRİŞİMCİLERE AÇIK BİR TEST ALANI

Woven City sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yenilikçilerin buluşma noktası. “Inventor” adı verilen topluluk; girişimcilerden, araştırmacılardan ve teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Bu ekipler, Toyota’nın üretim gücüyle Woven by Toyota’nın yazılım uzmanlığını birleştirerek yeni mobilite çözümleri geliştirecek.