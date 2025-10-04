Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

Toyota’nın “yaşayan laboratuvar şehir” vizyonu gerçeğe dönüştü. Woven City’de otonom araçlar, robotlar ve yapay zekâ destekli sistemler gerçek yaşamda test edilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 12:50

, uzun süredir merakla beklenen Woven City projesini resmen hayata geçirdi. Japonya’nın Shizuoka eyaletinde düzenlenen törenle açılan şehir, mobilitenin ve teknolojinin geleceğini şekillendirecek bir “yaşayan laboratuvar” olarak tasarlandı.

Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

CES’TE DUYURULAN HAYAL, ARTIK GERÇEK

İlk kez 2020’de CES fuarında tanıtılan Woven City, Toyota’nın mobiliteyi, yapay zekâyı ve sürdürülebilir yaşam teknolojilerini bir araya getirdiği en iddialı projelerinden biri. Şehirde otonom araçlar, yapay zekâ destekli robotlar, akıllı altyapılar ve enerji çözümleri doğrudan gerçek kullanıcılarla test edilecek.

Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

Yani kısacası, laboratuvar artık laboratuvar değil yaşayan, nefes alan bir şehir.

İLK SAKİNLER YERLEŞTİ

Açılışla birlikte şehrin ilk sakinleri, yani “Weaver” topluluğu, Woven City’ye taşındı. Yaklaşık 300 kişilik bu grup, Toyota çalışanları ve ailelerinden oluşuyor. Şehirde geliştirilen ürün ve hizmetleri günlük yaşamlarında deneyimleyerek doğrudan Toyota’ya geri bildirim sağlayacaklar.

Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

Toyota, 2026’dan itibaren şehri sınırlı sayıda genel ziyaretçiye açmayı planlıyor. Böylece hem teknoloji meraklıları hem de potansiyel yatırımcılar, geleceğin şehir yaşamını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Toyota inşa etti: İşte geleceğin şehri

GİRİŞİMCİLERE AÇIK BİR TEST ALANI

Woven City sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yenilikçilerin buluşma noktası. “Inventor” adı verilen topluluk; girişimcilerden, araştırmacılardan ve teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Bu ekipler, Toyota’nın üretim gücüyle Woven by Toyota’nın yazılım uzmanlığını birleştirerek yeni mobilite çözümleri geliştirecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota Corolla'nın spor versiyonu geliyor! İlk kez bu kadar net görüntülendi
ETİKETLER
#yapay zeka
#toyota
#Woven City
#Sürdürülebilir Şehir
#Otonom Araçlar
#Geleceğin Şehirler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.