Hava Durumu
26°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Türkiye’de ilk olacak! Yaklaşık 16 metre: İskelet, kafa bölgesinden başlayarak sırasıyla çıkarılacak

Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce ölen yaklaşık 16 metre uzunluğundaki Fin balinasının iskeleti bilimsel kazıyla çıkarılacak. Projeyle ilgili konuşan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "Türkiye'de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
11:41
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
11:41

Mersin Körfezi'nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasıyla ilgili yoğun araştırmalar yapılacak. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi'ne getirilerek gömülen balinanın iskeleti, bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesiyle çıkarılacak.

Türkiye’de ilk olacak! Yaklaşık 16 metre: İskelet, kafa bölgesinden başlayarak sırasıyla çıkarılacak

Bilimsel tekniklere uygun şekilde yapılacak kazıda ilk etapta çene kemikleri ve kafatası çıkarılacak, ardından sırasıyla kaburgalar, omurlar ve kuyruk kemikleri numaralandırılarak sökülecek. 1-6 Ekim arası kazı süreci tamamlandıktan sonra iskelet, müze bahçesinde sergilenecek.

TÜRKİYE İLK DEFA ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, bu sürecin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "2021 yılında ölen Fin balinasını üniversitemizin müzesine getirmiştik ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. ‘Balinanın sessizliği, bilime ışık oluyor' adlı bir kampanya başlattık. Türkiye'de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak" dedi.

Türkiye’de ilk olacak! Yaklaşık 16 metre: İskelet, kafa bölgesinden başlayarak sırasıyla çıkarılacak

"İSKELET, KAFA BÖLGESİNDEN BAŞLAYARAK SIRASIYLA ÇIKARILACAK"

Kazı sırasında bilimsel yöntemler izleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Ayas, "İskelet kafa bölgesinden başlayarak çene kemikleri, kafatası, göğüs omurları ve kuyruk omurları sırasıyla çıkarılacak. Tüm parçalar numaralandırılarak topraktan alınacak" diye konuştu.

MÜZE HALİNE GELİYOR

Yüzlerce öğrencinin kampanyaya başvurduğunu belirten Ayas, "Bu kazı öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem eğitim gören öğrenciler için hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk olacak! Yaklaşık 16 metre: İskelet, kafa bölgesinden başlayarak sırasıyla çıkarılacak

1 Ekim' tarihinde yapılan çalışmayla çıkarılmaya başlanacak olan 16 metre uzunluğundaki Fin balinasını iskeletinin bilimsel araştırmalara kaynaklık edeceğine de değinen Prof. Dr. Ayas, Mersin'deki Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek ilk balina iskeleti olacağı sözlerine ekledi.

Her geçen gün daha da görmek istiyorlar! Yaz kış sıfır derece
