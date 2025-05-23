Uzaydan tuhaf radyo sinyalleri geliyor! Bilim insanları kaynağını buldu

Bilim insanları, uzaydan gelen tuhaf radyo sinyalleri keşfetti. Kaynağını araştırdıklarında ise şoke edici bir cisim ile karşılaştılar.

Bilim insanları, uzayın derinliklerinden gelen tuhaf radyo sinyalleri keşfetti. Ve sinyallerin kendisi kadar kaynağı da bir o kadar tuhaf; uzayda süzülen bir kar küresi ya da uzay boşluğunda asılı duran bir top gibi görünen bir küre.

Samanyolu Galaksisinde trilyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan küre bilim insanlarını şaşkına çevirmiş durumda. "Dairesel bir simetrisi" olan gizemli yuvarlak nesnenin kökeni ise belirsiz.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRMEK İMKANSIZ

Araştırmacılar, Avustralya'daki ASKAP Teleskobu tarafından tespit edilen nesnenin muhtemelen genişlemekte olduğunu düşünüyor. Antik Yunanca'da "tam" (complete) ya da "mükemmel" (perfect) anlamına gelen "Teleios" isimli küre çıplak gözle görülemiyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi, çapının 157 ışık yılı kadar olabileceğini belirttiği Teleios'un en belirgin özelliğinin, dikkat çekici derecede dairesel simetrisi ve düşük yüzey parlaklığı olduğunu söyledi.

DÜNYADAN TRİLYONLARCA KİLOMETRE UZAKLIKTA

Araştırmacıların tahminine göre, Dünya'dan 7 bin 100 ya da 25 bin 100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor, bu da trilyonlarca kilometre anlamına geliyor.

İlginç olan şu ki, Teleios yalnızca elektromanyetik spektrumun en uzun dalga boyuna sahip kısmı olan radyo dalgalarında görülebiliyor. Yani X-ışınları, kızılötesi ışık ya da görünür ışıkta görülemiyor. Bir başka deyişle dibine kadar yaklaşsanız bile çıplak gözle görmeniz mümkün değil.

Uzmanlar, The Conversation sitesinde yazdıkları makalede şöyle diyor:

"Teleios mükemmele yakın dairesel şekli nedeniyle Yunanca Τελεɩοσ ('mükemmel') kelimesinden adını aldı. Bu benzersiz nesne, görünür ışık da dahil olmak üzere hiçbir dalga boyunda daha önce görülmedi. Bu da ASKAP'ın yeni nesneleri keşfetme yeteneğini ortaya koyuyor."

PEKİ BU KÜRE NASIL OLUŞTU?

Bilim insanları kürenin tam olarak ne olduğunu ya da nasıl oluştuğunu bilmeseler de, bazı teorileri var. Teleios bir "süpernova kalıntısı" (süpernovadan sonra geride kalan ve büyük ölçüde karbon, oksijen, neon ve silikon gibi elementlerden oluşan enkaz) olabilir.

Ancak araştırmacıların elinde net bir bilgi henüz mevcut değil.