Favori güneş kremi markanız da listede olabilir! Bilim insanları 'Yüzde 75’i etkisiz' dedi

ABD merkezli bir sağlık araştırma kuruluşunun 2.200’den fazla güneş koruyucu ürünü değerlendirdiği 2025 raporuna göre, piyasadaki her dört üründen üçü kullanıcıyı yeterince koruyamıyor. Rehber, yanıltıcı pazarlama, eski formüller ve potansiyel sağlık risklerine dikkat çekiyor.

Yaz aylarında güneşten korunmak için kullandığınız o pahalı güneş kremi, sandığınız kadar etkili olmayabilir. Çevre Çalışma Grubu'nun (EWG) yayınladığı 2025 Güneş Kremleri Yıllık Rehberi, cilt sağlığı için bir uyarı niteliğinde: Her dört üründen yalnızca biri güvenli ve etkili.

SADECE 500 ÜRÜN SINIFI GEÇTİ

Usatodey'de yer alan habere göre, çevre sağlığı üzerine çalışmalar yapan ve tüketici ürünlerini değerlendiren bağımsız kuruluş EWG, Amerika'da satılan 2.200’den fazla güneş koruyucu ürünü mercek altına aldı. Sonuçlar endişe verici: İncelenen ürünlerin yalnızca 500 kadarı kullanıcıyı gerçekten koruyabiliyor.

FORMÜLLER GÜNCEL DEĞİL

Rehberde, güneş kremleriyle ilgili federal düzenlemelerin 1999'dan bu yana neredeyse hiç değişmediğine dikkat çekiliyor. Kuruluş, birçok ürünün güncel olmayan formüller içerdiğini, yanıltıcı koruma vaatleri sunduğunu ve bazı ürünlerde sağlık riski taşıyan kimyasallar bulunduğunu belirtiyor.

SPREY ÜRÜNLERE DİKKAT

Sprey formundaki güneş kremleri, tüm SPF ürünlerinin %26’sını oluşturuyor. Ancak bu ürünler, hem düzensiz uygulanma hem de solunum yoluyla kimyasal madde alma riski nedeniyle büyük eleştiri alıyor. 2021-2023 arasında birçok sprey ürün, benzen gibi kanserojen maddeler içerdikleri gerekçesiyle geri çağrıldı.

HORMON DENGENİZİ BOZABİLİR

EWG ayrıca, “fragrance” (koku) adı altında gizli bileşenler içeren ürünlere karşı da uyarıyor. Rapora göre bu yıl bu tür ürünlerin %36’sı alerjenler, hormon bozucular ve kanserojenler içeriyor. 2022’de çıkarılan bir yasa, bu maddelerin açıkça belirtilmesini zorunlu kılmasına rağmen, 2025 itibariyle henüz bir düzenleme yapılmadı.

İÇERİĞİNDEKİ MADDELERİ İYİ İNCELEYİN

Bazı içerikler ise artık azalıyor. 2016’da güneş kremlerinin %70’inde bulunan ve hormon dengesini bozduğu gibi deniz yaşamına da zarar verdiği bilinen oksibenzon, bugün sadece %9’luk bir oranla ürünlerde yer alıyor. Yine ciltte güneş ışığıyla bozulup zararı artırabileceği bilinen A vitamini (retinyl palmitate) içeren ürünlerin oranı %2’ye kadar düşmüş durumda.

GÜNEŞ KREMİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlardan güvenli güneşlenme için öneriler şöyle:

Yüksek SPF numarasına aldanmayın, sık sık tekrar uygulayın

Sprey yerine losyon ve stick ürünleri tercih edin

İçeriğinde çinko oksit gibi mineral koruyucular olan ürünleri seçin

EWG tarafından onaylı ürünleri tercih edin

GÜNEŞE ÇIKMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER

Güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterin

Şapka, gözlük ve koruyucu giysiler kullanın

Çocukları özellikle koruyun, çünkü ciltleri çok daha hassas

Su ve kumun güneş ışığını yansıttığını unutmayın

Günlük UV indeksine bakarak dışarı çıkmadan önce önlem alın

EWG’nin önerdiği ürünler ve rehber sayesinde, gerçekten koruyan güneş kremlerine ulaşmak mümkün. O listeye ulaşmak için tıklayın.