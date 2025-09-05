Warner Bros. çizgi film karakterlerini üreten Midjourney'e dava açtı

Warner Bros. Discovery (WBD), yapay zeka destekli metinden görüntü üretme uygulaması Midjourney'e dava açtı. Şirketi "fikri mülkiyetini pervasızca kendi malıymış gibi dağıtmakla" suçluyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Warner Bros. Discovery dava dilekçesinde, Midjourney'in Superman, Bugs Bunny, Scooby-Doo gibi telif hakkıyla korunan karakterlerinin "sayısız" ihlal edici görüntüsünü ve videosunu ürettiğini iddia ediyor.

MIDJOURNEY, WARNER BROS'UN TELİFLİ KARAKTERLERİNİ ÜRETİYOR

Platformun yapay zeka görüntü ve video üretim araçları aracılığıyla, WBD'nin fikri mülkiyetinin "izinsiz türevlerini" çoğalttığı, sergilediği ve dağıttığı belirtilen davada, Midjourney'in Wonder Woman, Tweety, Power Puff Girls ve Rick and Morty gibi telif hakkıyla korunan karakterlerin belirli durumlarda görüntülerini nasıl ürettiğine dair birkaç örnek paylaşıldı.

Ayrıca Warner Bros. Discovery, Midjourney'in komutlarda belirli bir karakterden bahsedilmese bile bu görüntüleri ürettiğini ileri sürüyor. Örneğin Midjourney'in Superman ve Batman gibi bir karakteri oluşturması için "klasik çizgi roman süper kahraman savaşı" gibi bir prompt yazılması yeterli.

DISNEY VE UNIVERSAL DA DAVA AÇTI

Midjourney'e daha önce Disney ve Universal telif hakkı davası açmıştı. İki şirket, şirketin text-to-image aracını, eserlerinin "sonsuz sayıda yetkisiz kopyasını" üreten bir "sanal otomat" olarak nitelendirmişti.

Warner Bros. Discovery, Midjourney'nin "korsanlık ve telif hakkı ihlalinin nefes kesen boyutunun" farkında olduğunu ancak telif hakkı sahiplerini korumayı reddettiğini vurguladı.

Şirket, mahkemenin, Midjourney'in fikri mülkiyetini kopyalamasını, sergilemesini veya dağıtmasını engellemesini ve telif hakkı koruma önlemleri olmadan yapay zeka araçları sunmasını durdurmasını istiyor. Ayrıca zararlarının giderilmesini de talep ediyor.