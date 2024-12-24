Yapay zeka şaşırtmaya devam ediyor! 'İnsan eli değmeden' yapılan kısa film yayınlandı

24 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:44

Ünlü yönetmen Jason Zada, tamamen Google'ın geliştirdiği yapay zeka modeli Veo 2 kullanılarak tasarlanan "The Heist" adlı kısa filmini tanıttı. Zada, filmin tüm sahnelerinin herhangi bir görsel efekt veya renk düzeltmesi yapılmadan Veo 2'nin ham çıktılarıyla oluşturulduğunu belirtti.

Ünlü yönetmen Jason Zada, "The Heist" (Soygun) isimli kısa filmini tanıttı. Bu filmi diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik; tüm sahnelerinin, Google'ın geliştirdiği yapay zeka​ modeli Veo 2 kullanılarak tasarlanmış olması. Yönetmen, filmin çıkışını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"GOOGLE VEO 2, PİYASADAKİ EN İYİ VİDEO OLUŞTURMA MODELİ"

Zada, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, filmin herhangi bir görsel efekt (VFX), temizlik veya renk düzeltmesi uygulanmadan Veo 2'nin ham çıktıları ile tamamlandığı bilgisini paylaştı. Zada, paylaşımında yapay zeka teknolojisinin film yapımında geldiği noktaya olan hayranlığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Karşınızda The Heist! Bu filmin her sahnesi Google DeepMind Veo 2 ile yapılmıştır. Kalite, tutarlılık ve orijinal promptlara bağlılık beni kesinlikle şaşırttı. "80'lerin cesur New York City'sini" tarif ettiğimde bunu fazlasıyla yerine getirdi. Hâlâ mükemmel değil ancak açık ara farkla piyasadaki en iyi video oluşturma modeli. Ek olarak, hiçbir VFX, temizleme, renk düzeltme olmadığını eklemek önemlidir." "Tüm ses tasarımı, düzenleme, müzik ve promptlar benden. Bunun gibi araçlar, teknolojiden anlayan yetenekli film yapımcılarının elinde her şeyin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Gelecek yıl Secret Level'da size neler olacağını göstermek için sabırsızlanıyorum."

VEO 2 NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Veo 2, Google DeepMind tarafından geliştirilen bir yapay zeka video modeli olarak öne çıkıyor. 4K kalitesinde ve iki dakikadan uzun videolar üretebilen Veo 2, OpenAI'ın Sora modeliyle karşılaştırıldığında 4 kat daha yüksek çözünürlük ve 6 kat daha uzun süreli videolar üretebilme kapasitesine sahip.

Ancak bu üstünlük şimdilik teorik bir avantaj olarak kalıyor. Çünkü Veo 2, şu anda Google'ın deneysel video aracı VideoFX üzerinde yalnızca 720p çözünürlükte ve 8 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor. VideoFX'e erişmek isteyen kullanıcılar ise bekleme listesine kaydolup davet alarak erişim sağlayabiliyor.