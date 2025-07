Yıllardır bastığınız o tuşların sırrı ortaya çıktı: PlayStation sembolleri sadece bir şekilden ibaret değil!

Milyonlarca oyuncunun her gün parmaklarının altında hissettiği o tanıdık his: PlayStation kontrolcüsü. 1994'teki ilk çıkışından bu yana, markayla özdeşleşen üçgen, kare, daire ve çarpı tuşları, adeta evrensel bir oyun diline dönüştü. Peki, bu sembollerin rakip konsollardaki gibi harfler (A, B, X, Y) yerine neden geometrik şekillerden oluştuğunu ve her birinin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Cevap, tasarım ve kültürün birleştiği dahice bir fikirde saklı.

PlayStation'in efsanevi tasarımcısı Teiyu Goto, o dönemde standartlaşmış harf kullanımından sıyrılarak daha sezgisel ve akılda kalıcı bir sistem yaratmak istedi. Amacı, oyunculara renkler veya harflerle değil, basit ve evrensel şekillerle komutları anlatmaktı. Bu arayış, onu doğrudan Japon kültürünün zengin sembolizmine yönlendirdi.

İŞTE PLAYSTATİON'IN İKONİK SEMBOLLERİNİN ANLAMLARI

PlayStation kontrol cihazındaki her bir sembol, tasarımcı Teiyu Goto tarafından özenle seçildi. Goto, o dönemde diğer oyun konsollarının genellikle harfleri (A, B, X, Y) kullandığını fark etmiş ve farklı, daha evrensel ve akılda kalıcı bir şey oluşturmak istedi. İşte bu noktada da devreye Japon kültürünün zengin sembolizmi devreye girdi.

ÜÇGEN (TRİANGLE)

PlayStation'daki yeşil üçgen, aslında bir "bakış açısını" yani "yönü" temsil eder. Japonca'da "sankaku" (üçgen) kelimesi, bir nevi "kafa" ve "görüş noktası" anlamına gelir. Oyunlarda genellikle kamera açısını değiştirmek veya haritayı açmak gibi işlevlerde kullanılmasının sebebi de budur. Oyuncuya farklı bir perspektif sunmayı hedefler.

DAİRE (CİRCLE)

Japon kültüründe daire veya "maru" (丸), "evet" ve "onay" anlamına gelir. Hatta Japonya'da öğrenciler doğru yaptıkları soruların üzerine daire çizerler. Bu sebeple PlayStation'ın Japonya versiyonlarında genellikle onaylama işlevi daire tuşuna atanmıştır. Batı'da ise bu durum tam tersidir ve onaylama işlevi genellikle çarpı tuşundadır. Daire, aynı zamanda bir bütünlüğü ve tamamlanmayı da simgeler.

ÇARPI (CROSS)

Dairenin tam tersi olarak kırmızı çarpı veya "batsu" (罰), "hayır" ve "iptal" anlamına gelir. Japonya'da yanlış ve hatalı durumları belirtmek için çarpı işareti kullanılır. Bu yüzden oyunlarda bir menüden geri çıkmak, bir işlemi iptal etmek veya bir saldırıdan kaçınmak gibi eylemler için bu tuş kullanılır. Batı pazarında ise "X marks the spot" algısı nedeniyle genellikle ana eylem ve onaylama tuşu olarak benimsenmiştir.

KARE (SQUARE)

Pembe kare sembolü ise bir kâğıt parçasını ve bir dokümanı temsil eder. Japonca'da "shikaku" (kare) olarak adlandırılan bu sembol, oyunlardaki menüleri, envanterleri veya haritaları açmak için kullanılır. Tıpkı bir kağıda not almak veya bir belgeye bakmak gibi, kare tuşu da oyuncuya bilgiye erişim imkânı sunar.

NEDEN HARF DEĞİL DE ŞEKİL?

Tasarımcı Teiyu Goto, diğer konsollardan farklılaşmak ve daha evrensel, kolay hatırlanabilir bir sistem oluşturmak istedi. Bu nedenle alfabe harfleri yerine, Japon kültüründe belirli anlamlara gelen basit geometrik şekilleri tercih etti.

Teiyu Goto renkleri de bilinçli olarak seçti. Çarpı ve dairenin zıt anlamlarını vurgulamak için kırmızı ve mavi gibi kontrast renkler kullanmayı düşünmüş ancak sonunda daha parlak ve akılda kalıcı olan kırmızı, mavi, pembe ve yeşil renklerde karar kıldı.