Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yok artık dediren uçak! Mach 12 hızına çıkacak

Kasım 04, 2025 10:35
1
Hypersonix Spartan uçağı

SPARTAN adlı 3D baskılı motoruyla Mach 12 (saatte yaklaşık 14 700 km) hıza ulaşacak uçak, sıfır karbon salımıyla gökyüzünde yeni bir çağ başlatacak.

Avustralyalı girişim Hypersonix Launch Systems, gökyüzünde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, dünyanın hidrojenle çalışan yeniden kullanılabilir ilk hipersonik uçağını geliştirmek için 46 milyon dolarlık yatırım aldı.

Hypersonix, 45 kişilik uzman ekibiyle birkaç yıldır ses hızının 12 katına (Mach 12) ulaşabilen, tamamen sıfır karbon salımı yapan bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Projenin kalbinde ise tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş SPARTAN scramjet motoru yer alıyor.

2

YEŞİL HİDROJENLE TARİHİ UÇUŞ

Yatırımın 10 milyon dolarlık kısmı, Avustralya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu Kurumu (NRFC) tarafından sağlandı. Bu, kurumun savunma alanındaki ilk yatırımı olarak dikkat çekiyor.

Hypersonix, 2019’da eski NASA araştırmacısı Dr. Michael Smart tarafından kurulmuştu. Şirket, yeşil hidrojenle çalışan sürdürülebilir uçuş sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor.

3

SPARTAN motoru, hareketli parça içermeyen ve havadaki oksijeni kullanan yapısıyla geleneksel sistemlerden ayrılıyor. Kerosen yerine hidrojen yaktığı için çevreye zarar vermiyor ve tekrar kullanılabiliyor. Bu motor, Mach 12 hızına kadar çıkabiliyor.

4

İLK TEST BU YIL YAPILACAK

Toplanan fon, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı destekli DART AE adlı hipersonik aracın test uçuşunu finanse edecek. 3,5 metre uzunluğundaki bu araç, SPARTAN motoruyla güçlendirilecek. Uçuş, bu yıl içinde NASA’nın Wallops Flight Facility üssünden, Rocket Lab’in HASTE roketiyle gerçekleştirilecek. Bu görev, yeşil hidrojenle sürdürülebilir hipersonik uçuşun dünyadaki ilk örneği olacak.

5

YENİ MODEL GELİYOR: VISR

Hypersonix aynı zamanda dört SPARTAN motorlu VISR adlı ikinci bir model üzerinde de çalışıyor. 8 metre uzunluğundaki bu araç, istihbarat, gözetleme, hızlı yük teslimatı ve uzay sistemleri testleri için tasarlanıyor. Gövdesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı seramik kompozitlerden üretilecek.

6

3D baskı teknolojisi, sadece üretimi kolaylaştırmakla kalmıyor; maliyeti düşürürken performansı da artırıyor. Şirket, yıl sonuna doğru yeni bir yatırım turuna çıkarak ABD’deki faaliyetlerini genişletmeyi ve yerel üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.