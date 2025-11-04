Yok artık dediren uçak! Mach 12 hızına çıkacak

SPARTAN adlı 3D baskılı motoruyla Mach 12 (saatte yaklaşık 14 700 km) hıza ulaşacak uçak, sıfır karbon salımıyla gökyüzünde yeni bir çağ başlatacak.

Avustralyalı girişim Hypersonix Launch Systems, gökyüzünde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, dünyanın hidrojenle çalışan yeniden kullanılabilir ilk hipersonik uçağını geliştirmek için 46 milyon dolarlık yatırım aldı.

Hypersonix, 45 kişilik uzman ekibiyle birkaç yıldır ses hızının 12 katına (Mach 12) ulaşabilen, tamamen sıfır karbon salımı yapan bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Projenin kalbinde ise tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş SPARTAN scramjet motoru yer alıyor.