Yok artık dediren uçak! Mach 12 hızına çıkacak

SPARTAN adlı 3D baskılı motoruyla Mach 12 (saatte yaklaşık 14 700 km) hıza ulaşacak uçak, sıfır karbon salımıyla gökyüzünde yeni bir çağ başlatacak.
Avustralyalı girişim Hypersonix Launch Systems, gökyüzünde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, dünyanın hidrojenle çalışan yeniden kullanılabilir ilk hipersonik uçağını geliştirmek için 46 milyon dolarlık yatırım aldı.
Hypersonix, 45 kişilik uzman ekibiyle birkaç yıldır ses hızının 12 katına (Mach 12) ulaşabilen, tamamen sıfır karbon salımı yapan bir hava aracı üzerinde çalışıyor. Projenin kalbinde ise tamamen 3D yazıcıyla üretilmiş SPARTAN scramjet motoru yer alıyor.
YEŞİL HİDROJENLE TARİHİ UÇUŞ
Yatırımın 10 milyon dolarlık kısmı, Avustralya’nın Ulusal Yeniden Yapılanma Fonu Kurumu (NRFC) tarafından sağlandı. Bu, kurumun savunma alanındaki ilk yatırımı olarak dikkat çekiyor.
Hypersonix, 2019’da eski NASA araştırmacısı Dr. Michael Smart tarafından kurulmuştu. Şirket, yeşil hidrojenle çalışan sürdürülebilir uçuş sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor.
SPARTAN motoru, hareketli parça içermeyen ve havadaki oksijeni kullanan yapısıyla geleneksel sistemlerden ayrılıyor. Kerosen yerine hidrojen yaktığı için çevreye zarar vermiyor ve tekrar kullanılabiliyor. Bu motor, Mach 12 hızına kadar çıkabiliyor.
İLK TEST BU YIL YAPILACAK
Toplanan fon, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı destekli DART AE adlı hipersonik aracın test uçuşunu finanse edecek. 3,5 metre uzunluğundaki bu araç, SPARTAN motoruyla güçlendirilecek. Uçuş, bu yıl içinde NASA’nın Wallops Flight Facility üssünden, Rocket Lab’in HASTE roketiyle gerçekleştirilecek. Bu görev, yeşil hidrojenle sürdürülebilir hipersonik uçuşun dünyadaki ilk örneği olacak.
YENİ MODEL GELİYOR: VISR
Hypersonix aynı zamanda dört SPARTAN motorlu VISR adlı ikinci bir model üzerinde de çalışıyor. 8 metre uzunluğundaki bu araç, istihbarat, gözetleme, hızlı yük teslimatı ve uzay sistemleri testleri için tasarlanıyor. Gövdesi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı seramik kompozitlerden üretilecek.
3D baskı teknolojisi, sadece üretimi kolaylaştırmakla kalmıyor; maliyeti düşürürken performansı da artırıyor. Şirket, yıl sonuna doğru yeni bir yatırım turuna çıkarak ABD’deki faaliyetlerini genişletmeyi ve yerel üretim kapasitesini artırmayı planlıyor.