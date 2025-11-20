Yok böyle bir satış! Nvidia’nın elinde tüm çipler satıldı

“BULUT GPU’LARI TAMAMEN TÜKENDİ”

Talep cephesi de bir o kadar hareketli. Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet gibi müşteriler yalnızca bu yıl 380 milyar doların üzerinde sermaye harcaması planlıyor. Bu da doğal olarak Nvidia’nın kapısını daha da sık çaldıkları anlamına geliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, talebin geldiği boyutu şu sözlerle açıkladı: “Bulut GPU’ları tamamen tükendi.”

Üstelik iş burada bitmiyor. Ekim ayında şirket, 2025 ve 2026 için biriken siparişlerin 500 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. Görünen o ki bu hacmin daha da büyümesi hiç de uzak ihtimal değil.