Yok böyle bir satış! Nvidia’nın elinde tüm çipler satıldı

Nvidia, mali yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve açıkçası teknoloji dünyasında yine büyük ses getirdi. Şirketin hem gelir hem kâr tarafındaki rakamları, analistlerin tahminlerinin epey üzerine çıktı. Öyle ki açıklamaların ardından Nvidia hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 4’ten fazla değer kazandı.

2

Nvidia çeyrek boyunca yıllık yüzde 62 artışla 57,01 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Firma, içinde bulunduğu dördüncü çeyrekte de bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor ve yaklaşık 65 milyar dolarlık satış beklediğini söylüyor. Net kâr ise yıllık yüzde 65 yükselerek 31,91 milyar dolara çıktı.

3

Bu başarıların arkasında, elbette, yapay zekâ için geliştirilen GPU’lara yönelik durmak bilmeyen küresel talep var. Microsoft, Amazon, Google, Oracle ve Meta gibi devler hâlâ yoğun şekilde Nvidia altyapısını tercih ediyor. Bu yüzden şirketin performansı, neredeyse tüm AI ekosistemi için bir nabız ölçer hâline geldi.

4

VERİ MERKEZİ GELİRİNDE SIÇRAMA

Nvidia’nın en büyük gelir kalemi olan veri merkezi birimi bu çeyrekte adeta uçtu. Bölüm, 51,2 milyar dolar satışla hem beklentileri aştı hem de yıllık bazda yüzde 66’lık dikkat çekici bir sıçrama kaydetti. Bu tutarın 43 milyar doları GPU satışlarından geldi.

5

GB300 çip ailesinin ilk sevkiyatları bu artışta önemli rol oynarken, 8,2 milyar dolarlık bir gelir de GPU kümelerini dev bir bilgisayar gibi çalıştıran ağ teknolojilerinden geldi. Şirket ayrıca artık en çok satan ürün ailesinin Blackwell Ultra olduğunu belirtti.

6

“BULUT GPU’LARI TAMAMEN TÜKENDİ”

Talep cephesi de bir o kadar hareketli. Microsoft, Meta, Amazon ve Alphabet gibi müşteriler yalnızca bu yıl 380 milyar doların üzerinde sermaye harcaması planlıyor. Bu da doğal olarak Nvidia’nın kapısını daha da sık çaldıkları anlamına geliyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, talebin geldiği boyutu şu sözlerle açıkladı: “Bulut GPU’ları tamamen tükendi.”

Üstelik iş burada bitmiyor. Ekim ayında şirket, 2025 ve 2026 için biriken siparişlerin 500 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu. Görünen o ki bu hacmin daha da büyümesi hiç de uzak ihtimal değil.

7

OYUN VE DİĞER BİRİMLERDE DE GÜÇLÜ SEYİR

Nvidia’nın oyun tarafı da boş durmadı. Şirket bu kategoride 4,3 milyar dolar gelir açıkladı ve yıllık bazda yüzde 30 büyüme elde etti. Yıl içinde tanıtılan yapay zekâ odaklı masaüstü sistemi DGX Spark da bu artışa katkı sağladı.

