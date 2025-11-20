Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Sakarya'da bulunan Sapanca Gölü'nden kabarcıkların yükselmesinin deprem belirtisi olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardından Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu soruları gündeme geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu konuyla ilgili açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 14:49

ve 'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nden kabarcıkların yükseldiği videoları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoların yayılmasının ardından vatandaşlar konusunda endişelenmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından Sakarya, Kocaeli deprem bekleniyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

SAKARYA, KOCAELİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kocaeli ve Sakarya 1. derecede deprem bölgesi olan illerimiz arasında yer alıyor. Sakarya Üniversitesi Mühenidslik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Sapanca Gölü'nden yükselen hava kabarcıkları hakkında açıklama yaptı.

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Prof. Dr. Utkucu açıklamasında "Burası bir . 'nin en önemli, buradan geçiyor ve burada bu gölün altında bir basamak yapıyor. Arifiye civarında fay kolu göle giriyor, bir kolu da kabarcıkların oradan İzmit'e doğru gidiyor. Dolayısıyla fay hattının üzerinde meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su çıkışları, gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. Burada deprem habercisi mi diye hep sorular soruldu. Bu fay hattının karakteristik depremi yediden büyük bir deprem ve yediden büyük deprem 1999 yılında gerçekleşti. Bu gerçekleşen deprem 25 yıl önce gerçekleştiği için bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretmesi için yüz yılı aşan bir süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan büyük bir depremin habercisidir diyemeyiz.

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Fakat bu gözlemden bağımsız olarak söylüyorum yediden büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman beşlik, dörtlük, üçlük depremler beklenmelidir. Su seviye değişimleri, su çıkışları, gaz çıkışları, radon gazı çıkışları. Bunlar depremlerinin habercisi sayılabilecek unsurlardan biridir fakat deprem bilimde tek bir belirtece bakılarak deprem tahmini yapılmaz. Çok sayıda belirticinin aynı anda bu şekilde herkesin dikkatini çekecek bir farklılık göstermesi lazım ve bunların da ölçülerek netleştirilmesi lazım. Dolayısıyla tek bir belirtece bakarak deprem olacak demek bilimsel açıdan yanlış bir yargı olacaktır. Endişeye mahal yok her zamanki gibi doğal bir süreç içinde yaşıyoruz. Bu fay hattına yakın yaşayan insanlar olarak ne yapmamız lazım? Beşlik, dörtlük depremleri her zaman için zaten hazır olmamız lazım. Bu göl bu fayın oluşturduğu çukurluk üzerinde oluşmuştur bu fay burada basamak yapıyor ve fay hatları boyunca su çıkışları olacaktır." dedi.

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Utkucu açıklamasının devamında suı seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekerek bu durumun fay boyunca dengeyi değiştirmiş olabileceğini belirtti. Gözenek sıvı basıncının değişmiş olabileceğini ifade eden Utkucu, buna bağlı olarak anomalik olaylar gözlenebilir dedi.

Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Utkucu açıklamasının devamında ise Yani bir dengenin değiştiği kesin su kitlesinin bu su seviyesinin ne kadar alçaldığını görüyoruz. Van Gölü'nde böyle bir durum var su seviye değişimleri hatta ben araştırmıştım. Van Gölü ve yakın çevresinde işte neler var? Bir metre su seviyesi anomalik olarak değiştiği zaman yükseldi veya alçaldığı zaman orada faylar boyunca gölün altında veya hemen yakın civarında depremler oluyor. Dolayısıyla burada da böyle bir şey olabilir. Göl su seviyesi değişti, anomali bir değişiklik var. Normal bir vatandaşın bile dikkatini şey bir değişiklik var. Bunların hepsinin araştırılarak, ölçülerek veriye dayandırılarak söylenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#kocaeli
#fay hattı
#kuzey anadolu fay hattı
#sakarya
#Sapanca Gölü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.