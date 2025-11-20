Kocaeli, Sakarya deprem bekleniyor mu? Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkların ardından gündeme geldi

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nden kabarcıkların yükseldiği videoları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoların yayılmasının ardından vatandaşlar deprem konusunda endişelenmeye başladı.

Vatandaşlar tarafından Sakarya, Kocaeli deprem bekleniyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

SAKARYA, KOCAELİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Kocaeli ve Sakarya 1. derecede deprem bölgesi olan illerimiz arasında yer alıyor. Sakarya Üniversitesi Mühenidslik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Sapanca Gölü'nden yükselen hava kabarcıkları hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Utkucu açıklamasında "Burası bir fay hattı. Türkiye'nin en önemli, Kuzey Anadolu fay hattı buradan geçiyor ve burada bu gölün altında bir basamak yapıyor. Arifiye civarında fay kolu göle giriyor, bir kolu da kabarcıkların oradan İzmit'e doğru gidiyor. Dolayısıyla fay hattının üzerinde meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su çıkışları, gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. Burada deprem habercisi mi diye hep sorular soruldu. Bu fay hattının karakteristik depremi yediden büyük bir deprem ve yediden büyük deprem 1999 yılında gerçekleşti. Bu gerçekleşen deprem 25 yıl önce gerçekleştiği için bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretmesi için yüz yılı aşan bir süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan büyük bir depremin habercisidir diyemeyiz.

Fakat bu gözlemden bağımsız olarak söylüyorum yediden büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman beşlik, dörtlük, üçlük depremler beklenmelidir. Su seviye değişimleri, su çıkışları, gaz çıkışları, radon gazı çıkışları. Bunlar depremlerinin habercisi sayılabilecek unsurlardan biridir fakat deprem bilimde tek bir belirtece bakılarak deprem tahmini yapılmaz. Çok sayıda belirticinin aynı anda bu şekilde herkesin dikkatini çekecek bir farklılık göstermesi lazım ve bunların da ölçülerek netleştirilmesi lazım. Dolayısıyla tek bir belirtece bakarak deprem olacak demek bilimsel açıdan yanlış bir yargı olacaktır. Endişeye mahal yok her zamanki gibi doğal bir süreç içinde yaşıyoruz. Bu fay hattına yakın yaşayan insanlar olarak ne yapmamız lazım? Beşlik, dörtlük depremleri her zaman için zaten hazır olmamız lazım. Bu göl bu fayın oluşturduğu çukurluk üzerinde oluşmuştur bu fay burada basamak yapıyor ve fay hatları boyunca su çıkışları olacaktır." dedi.

Utkucu açıklamasının devamında suı seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekerek bu durumun fay boyunca dengeyi değiştirmiş olabileceğini belirtti. Gözenek sıvı basıncının değişmiş olabileceğini ifade eden Utkucu, buna bağlı olarak anomalik olaylar gözlenebilir dedi.

Utkucu açıklamasının devamında ise Yani bir dengenin değiştiği kesin su kitlesinin bu su seviyesinin ne kadar alçaldığını görüyoruz. Van Gölü'nde böyle bir durum var su seviye değişimleri hatta ben araştırmıştım. Van Gölü ve yakın çevresinde işte neler var? Bir metre su seviyesi anomalik olarak değiştiği zaman yükseldi veya alçaldığı zaman orada faylar boyunca gölün altında veya hemen yakın civarında depremler oluyor. Dolayısıyla burada da böyle bir şey olabilir. Göl su seviyesi değişti, anomali bir değişiklik var. Normal bir vatandaşın bile dikkatini şey bir değişiklik var. Bunların hepsinin araştırılarak, ölçülerek veriye dayandırılarak söylenmesi lazım." ifadelerini kullandı.