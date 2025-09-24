Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Teknoloji
YouTube'un en büyüğü ama zarar üstüne zarar ediyor

YouTube'un en popüler kanallarından MrBeast milyonlarca dolar harcadığı videolarıyla küresel ilgi topluyor. Ancak prodüksiyon şirketi Beast Industries zarar üstüne zarar ediyor.

'un en büyük yıldızı James "Jimmy" Donaldson, nam-ı diğer MrBeast milyonlarca takipçisine devasa paralar dağıtmasıyla biliniyor. Görkemli şovlarıyla küresel popülerlik kazanan Donaldson, hayran kitlesinin gözünde "ultra zengin" bir fenomen olarak öne çıkıyor.

Ancak Bloomberg'in yayınladığı kapsamlı rapor, perde arkasında şaşırtıcı bir tabloyu ortaya koyuyor: 'in prodüksiyon şirketi Beast Industries yüksek maliyetli içerikler nedeniyle ciddi miktarda açıklıyor.

YouTube'un en büyüğü ama zarar üstüne zarar ediyor

ÜST ÜSTE 3 YIL ZARAR ETTİ

Bloomberg'in ulaştığı verilere göre şirket, üst üste üç yıl boyunca kayıplar yaşadı. Sadece 2024 yılında toplam zarar 110 milyon doları aştı. Donaldson'ın her bir YouTube videosu için yaptığı harcamanın 3 ila 4 milyon dolar arasında değiştiği belirtildi. Dünyanın en çok izlenen kanalına sahip olmasına rağmen birçok içerik maliyetini karşılayamayacak seviyede gelir sağlıyor.

Zarar eden iş modelinin yanında ayakta tutan bir marka var: Feastables. Donaldson'ın odaklı gıda şirketi satış başarısıyla dikkat çekiyor. Bloomberg'in haberine göre Feastables, Beast Industries'in geçen yıl elde ettiği 450 milyon dolarlık toplam cironun yaklaşık yarısını tek başına oluşturdu.

YouTube'un en büyüğü ama zarar üstüne zarar ediyor

Daha önceki raporlar da bu tabloyu doğrular nitelikte; çikolata markasının kâr marjı, Donaldson'ın medya imparatorluğunu geride bırakmış durumda.

Öte yandan zararların gölgesinde bile Donaldson'ın kişisel serveti küçümsenecek düzeyde değil. Şubat ayında Fortune, MrBeast'in şirketlerini tek çatı altında topladığı bir holdingin 5 milyar doların üzerinde değerlemeyle yatırım aldığını bildirdi. Yaşanan gelişme, genç girişimcinin bireysel servetini teyit eden en güçlü göstergelerden biri oldu.

YouTube'un en büyüğü ama zarar üstüne zarar ediyor

"YALNIZCA VİDEO YAPIMINA ÇEYREK MİLYAR DOLAR"

Donaldson, kendisine sıkça atfedilen "kendi emeğiyle milyarder olma" ünvanını da farklı bir şekilde yorumluyor. Yaz aylarında yaptığı bir açıklamada kazançlarının büyük bölümünü içerik üretimine yönlendirdiğini ifade etti. Haziran ayında X platformu üzerinden paylaştığı mesajda, 2025 içerisinde yalnızca video yapımına çeyrek milyar dolar harcayacağını öngördüğünü belirtti.

Ödeyeceğiniz tutar değişti: Nakit ihtiyacı olanlar dikkat!
Gram altın için rekor tahmin geldi: Altın fiyatı daha ne kadar yükselecek?
