Filenin Efeleri 3'te 3 yaparak son 16 turuna kaldı! Kanada'yı da devirdik

Filenin Efeleri göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda gruptaki son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Böylece 3'te 3 yapan ay-yıldızlılar son 16 turuna namağlup lider çıkmayı başardı!

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Rakibi karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçen Milliler, büyük çekişmeye sahne olan 3. setide 27-25 ile önde tamamlayarak maçı da 3-0 kazandı. Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.

Filenin Efeleri, B grubunda oynanacak olan Polonya - Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.