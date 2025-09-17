Menü Kapat
Voleybol
 | Suat Vilgen

Filenin Efeleri 3'te 3 yaparak son 16 turuna kaldı! Kanada'yı da devirdik

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası grup 3. ve son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek gruptan namağlup lider çıktı!

Filenin Efeleri 3'te 3 yaparak son 16 turuna kaldı! Kanada'yı da devirdik
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:56

Filenin Efeleri göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 'nda gruptaki son maçında 'yı 3-0 mağlup etti. Böylece 3'te 3 yapan ay-yıldızlılar son 16 turuna namağlup lider çıkmayı başardı!

RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ

Rakibi karşısında ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçen Milliler, büyük çekişmeye sahne olan 3. setide 27-25 ile önde tamamlayarak maçı da 3-0 kazandı. Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.

Filenin Efeleri, B grubunda oynanacak olan Polonya - Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.

