TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
 | Murat Makas

Elazığ'da mest eden görüntüler: 600'e yakın kayıp şehir ve medeniyet var

Elazığ’da Doğu Dalış Kulübü fauna ve florayı kayıt altına aldı. Su altından dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Fırat ve Dicle'nin altında 600’e yakın kayıp şehir ve medeniyet ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:42

’da yapılan araştırmalarda Fırat ve Dicle'nin altında çekilen görüntüler adeta mest etti. Fırat ve Dicle’nin altında kayıp şehir ve medeniyetler ortaya çıktı. Türkiye Sualtı Sporlar Federasyonu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu ve Doğu Kulübünü dalış eğitmeni Nizam Kaya, sualtı arama-kurtarma destek çalışmaları, gençlere dalış eğitimleri ve çevre koruma projeleriyle Elazığ'ın doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"FIRAT VE DİCLE'NİN ALTINDA 600'E YAKIN KAYIP ŞEHİR VE MEDENİYET VAR"

Amaçlarının insanlara su altını sevdirmek ve bölgeyi turizme kazandırmak olduğunu ifade eden dalış eğitmeni Nizam Kaya, şunları söyledi:

Bilindiği üzere Elazığ üç tarafı sularla kaplı, çok zengin bir fauna ve fulara sahip ve aynı zamanda su altı kültür mirasına sahip. Bunları gün yüzüne ne kadar çıkartabilirsek bizim için o kadar avantaj, şehrimiz için yeni bir vizyon ve ülkemiz için de büyük bir kazanç olacak. Biz bunlarla uğraşıyoruz, bunlar için çabalıyoruz. Desteklerle bunları daha iyi bir seviyelere getireceğiz. 24 çeşit canlı faunası var. Florası da şu anda tespit edilememiş, bitki çeşitliliği var. Fırat ve Dicle'nin altında 600'e yakın kayıp şehir ve medeniyet var. Bunları gün yüzüne çıkartmayı vizyon edilmiş bir kulübüz. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Yapılan desteklerle bunlar daha iyi seviyelere gelecektir.

Projelerimiz olacak. Kamu kurumlarıyla veya kuruluşlarla, daha iyi seviyede, ülkenin ve hatta dünyanın birçok yerinde yayınlanacak bir proje yapıyoruz. Bu projenin yanı sıra bölgede hem dalış hem doğa turizmi canlandırmayı hedefliyoruz. Bölgede dalgıç yetiştirmek ve aynı zamanda balık çiftliklerinden de bir meslek olarak dalgıçlara çalışma imkanı sağlamak amaç ve vizyonumuzdur. Türkiye'nin böyle tek bir şehri var. İçinde bir inci tanesi olan Hazar Gölü var. Türkiye'nin en derin göllerinden bir tanesi ve batık şehri var. Bunların çekimlerini daha önce yapmıştık, yine projemiz içerisinde yer alıyor ve daha da çekim yapacağız. Aynı zamanda fauna ve flora bakımından bilimsel olarak çalışmalarımız var. Üniversitelerle birlikte bunların çekimlerini yapacağız. Balık çiftliklerine dalgıç yetiştirmesi için desteklerimiz olacak. Yetiştirmiş olduğumuz birçok dalgıç şu anda balık çiftliklerinde çalışmaktadır. Bölgeyi su altı zenginliği bakımından gün yüzeye çıkartmak büyük bir hedefimizdir."

"SUALTI DÜNYASI ÇOK MÜKEMMEL BİR DÜNYA"

Doğu Dalış Kulübü'nde dalgıçlık yapan Fatih Sever, " Doğu Dalış Kulübü'nde TSSF adına 3 yıldız dalıcı olarak görev yapıyorum. Etkinliklerimize Doğu Dalış Kulübü ile beraber Nizam Hoca'nın eşliğinde katılmaya çalışıyoruz. Elazığ'ımızın 3 yönü tamamen sular ile kaplı. Bütün barajlarımızı ve göllerimizi aslında sualtı dünyasıyla tanımak için bu etkinliklere katılıyoruz. Sualtı dünyası mükemmel bir dünya. Su üstü gibi değil insanı kendisine çeken çok farklı bir yapısı var. O dünyayı tanımak gerçekten çok ayrı bir duygu" şeklinde konuştu.

Sivas'taki keşiften çok konuşulacak detay: Fal ile kral belirleniyordu
ETİKETLER
#elazığ
#turizm
#fırat nehri
#dalış
#dicle nehri
#Sualtı Arkeolojisi
#Doğa Tarihi
#Yaşam
