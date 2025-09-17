Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
24°
Yaşam
Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü

İzmir Buca'da lise öğrencilerinin şakalaşması ölüme götürüyordu... İddiaya göre 15 yaşındaki lise öğrencisi S.K. arkadaşı S.E.S tarafından pencereden itildikten sonra 8 metre yükseklikten düştü. Ölümden dönen ve kolu kırılan 9. sınıf öğrencisi acil ameliyata alındı. İki arkadaşın şakalaşması sonucu meydana gelen korkunç kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü
'da bulunan Atatürk Spor Lisesi'nde iki arkadaşın şakalaşması kötü bitti. 9. sınıf öğrencisi S.K. arkadaşı S.E.S tarafından itilmesinin ardından pencerenin önündeki gaz betona düştü. Ardından düştüğü yerden çıkmaya çalışan 15 yaşındaki S.K. tırmandığı gaz betonun kırılmasıyla 8 metre yükseklikten aşağı düştü. Ölümden dönen lise öğrencisi ameliyata alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü

İTİŞMELİ ŞAKA NEREDEYSE ÖLÜME GÖTÜRÜYORDU

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 15.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'ndeki Buca Atatürk Spor Lisesi'nde meydana geldi. 9. sınıf öğrencisi S.K. (15), sınıf arkadaşı S.E.S. ile şakalaşırken iddiaya göre ayaklarından itilerek pencere önündeki gaz beton üzerine düştü. Burada mahsur kalan S.K., içeriye girmeye çalışırken bastığı gaz betonun çökmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bahçedeki masanın üzerine düşerek yere savruldu. Olayı gören öğrenciler büyük panik yaşadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nin yapılan kontrollerinde kolunda parçalı kırık olduğu belirlendi. Ameliyat edilen S.K., taburcu edildi.

Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü

'ŞİKAYETÇİ OLMA DEDİ'

Yaşadıklarını anlatan 15 yaşındaki S.K., arkadaşı S.E.S.'nin kendisinden özür dile dilemediğini söyledi. S.K., "Kız arkadaşımın yanına gitmiştim, pencerenin kenarında oturuyordum. Arkadaşım şaka olsun diye beni ayaklarımdan itti, çatı gibi bir yere düştüm. Pencereyi kapattı, aç deyince açmadı. Diğer camdan içeri girmeye çalışırken bastığım gaz beton kırıldı ve aşağı düştüm. Masanın üzerine düştüm, bank ya da betonun üzerine düşseydim daha kötü şeyler olabilirdi. O arkadaşım yanıma gelmedi, sonra sosyal medyadan bana yazdı, ‘Şikayetçi olma' dedi ama biz şikayetçi olacağız, özür de dilemedi" ifadelerini kullandı.

Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü

'KARŞI TARAF BİZİ ŞİKAYETÇİ OLUNCA ARADI'

Yeğeni S.K.'nin ölümden döndüğünü anlatan Zehra Külcüler, olay sonrası karşı taraftan kimsenin kendilerini aramadığını da belirtti. Külcüler, "Ben Sami'nin halası oluyorum. Babasını okul aramış. Babası direkt beni aradı. Hızlıca okula gittim. Baktım beni jandarma bekliyor. Şaşırdım zaten, ne dedi. Müdür demiş ki, ‘Ufak bir .' Sonra geldim baktım ambulansla iniyor. Seyfi Demirsoy Hastanesine gittik. Kolunda parçalı bir kırık olduğunu öğrendik. Kemik dağılması olmuş. Ondan ameliyat olduk. Bu süreçte o çocuğun ailesinden hiçbir kimse gelmedi bize. O günden beri de bizi hiç aramadılar. Daha sonra şikayetçi olacağımı duyunca aradılar. Arayınca ben de ‘Mahkemede görüşürüz' dedim. Şu an benim yeğenim ölmüş de olabilirdi. Biz şikâyetçi olduk. Sonra abim cezaevine girmesin diye geri aldı. Ama biz bu kadar büyük bir ameliyat geçireceğini bilmiyorduk çocuğun. Hadi dedim de ifademizi geriye arayacağız. Ama karşı taraf yani bizi aramadı, etmediği için biz şikâyetçi olacağız." ifadelerini kullandı.

'HEM OKUL YÖNETİMİNİ HEM ÖĞRENCİ SUÇLU'

Olayın ardından hem okul yönetimini hem de öğrenciyi sorumlu tutan Külcüler, "Zaten avukatımdan da görüştüm. Gereken yapılacak. Hem okuldan, okulda neden bir güvenlik neredeydi? Ondan sonra demir neden yoktu, koruma demirden? File neden yoktu? Bunlar okulda olması gereken şeyler. Hani kavga kavga değil bu. Çocuk otururken arkadaşı ayağından tutup atıyor. Şaka da olamaz bu. Demek ki arkadaşının bir kastı varmış. Yakın arkadaşlar. Bunu yapan yarın bir gün başka bir çocuğa da yapar." dedi.

Şakalaşmanın sonucu kötü bitti: Lise öğrencisi ölümden döndü

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.K.'yi ittiği öne sürülen sınıf arkadaşı S.E.S.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

