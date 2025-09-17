Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

4 ayın zirvesi görüldü: Altın ve gümüş ithalatında sürpriz artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Türkiye’nin altın ithalatı ağustosta temmuza göre yükseliş kaydetse de, son bir yılın en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:54

Türkiye’nin kıymetli maden ithalatında ağustos ayı hareketli geçti. Temmuzda 4 bin 343 kilogram olan ithalatı, ağustosta yüzde 5 artışla 6 bin 500 kilograma yükseldi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 7 bin 644 kilogramın yüzde 15 gerisinde kaldı. Yılın ilk sekiz ayında toplam altın ithalatı ise 78 bin 593 kilogram olarak kayıtlara geçti.

4 ayın zirvesi görüldü: Altın ve gümüş ithalatında sürpriz artış

GÜMÜŞTE SON DÖRT AYIN REKORU

Altının aksine tarafında yükseliş trendi devam etti. Temmuzda 48 bin 660 kilogram seviyesinde gerçekleşen gümüş ithalatı, ağustosta yüzde 28 artışla 62 bin 132 kilograma çıktı. Böylece gümüşte son dört ayın en yüksek rakamına ulaşıldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam gümüş ithalatı 364 bin 277 kilogram oldu.

4 ayın zirvesi görüldü: Altın ve gümüş ithalatında sürpriz artış

PLATİN VE PALADYUMDA YENİDEN HAREKET

İki aylık durgunluğun ardından platin ve paladyum ithalatı da ağustos ayında tekrar başladı. Bu dönemde 1,33 kilogram platin ve 1,12 kilogram paladyum Türkiye’ye giriş yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları için kritik uyarı: Rüzgâr tersine dönüyor: Uzmanlar düşüş için tarih verdi
İş arayanların yeni çilesi! Hayalet ilanlar çoğalıyor: Şirketlerin gizli stratejisi ortaya çıktı
ETİKETLER
#altın
#gümüş
#Altin Ithalatı
#Gümüş Ithalatı
#Platin Ithalatı
#Paladyum Ithalatı
#Kıymetli Madenler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.