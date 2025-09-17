4 ayın zirvesi görüldü: Altın ve gümüş ithalatında sürpriz artış

Türkiye’nin kıymetli maden ithalatında ağustos ayı hareketli geçti. Temmuzda 4 bin 343 kilogram olan altın ithalatı, ağustosta yüzde 5 artışla 6 bin 500 kilograma yükseldi. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 7 bin 644 kilogramın yüzde 15 gerisinde kaldı. Yılın ilk sekiz ayında toplam altın ithalatı ise 78 bin 593 kilogram olarak kayıtlara geçti.

GÜMÜŞTE SON DÖRT AYIN REKORU

Altının aksine gümüş tarafında yükseliş trendi devam etti. Temmuzda 48 bin 660 kilogram seviyesinde gerçekleşen gümüş ithalatı, ağustosta yüzde 28 artışla 62 bin 132 kilograma çıktı. Böylece gümüşte son dört ayın en yüksek rakamına ulaşıldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam gümüş ithalatı 364 bin 277 kilogram oldu.

PLATİN VE PALADYUMDA YENİDEN HAREKET

İki aylık durgunluğun ardından platin ve paladyum ithalatı da ağustos ayında tekrar başladı. Bu dönemde 1,33 kilogram platin ve 1,12 kilogram paladyum Türkiye’ye giriş yaptı.