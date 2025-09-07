Filenin Sultanları dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Rakip İtalya

Türk voleybolu için tarihi bir gün daha geldi çattı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir devirerek tarih üstüne tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde İtalya ile kupa mücadelesi verecek. Yarı finalde güçlü rakibi Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen Filenin Sultanları, bu turnuvada ilk kez şampiyonluk için sahada olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonanın final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Saat 15.30’da başlayacak mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı kazanmak için parkede olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki final TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı voleybol tutkunları evlerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.