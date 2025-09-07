Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Voleybol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Filenin Sultanları dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Rakip İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda kupa için sahaya çıkıyor. Finalde rakip İtalya. İşte maçın saati ve diğer detaylar...

Filenin Sultanları dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Rakip İtalya
KAYNAK:
Gazeteşehir
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 08:35

Türk voleybolu için tarihi bir gün daha geldi çattı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir devirerek tarih üstüne tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde ile kupa mücadelesi verecek. Yarı finalde güçlü rakibi Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen , bu turnuvada ilk kez şampiyonluk için sahada olacak.

Filenin Sultanları dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Rakip İtalya

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonanın karşılaşması 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Saat 15.30’da başlayacak mücadelede , kupayı kazanmak için parkede olacak.

Filenin Sultanları dünya şampiyonluğu için sahaya çıkıyor! Rakip İtalya
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

ile İtalya arasındaki final ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı voleybol tutkunları evlerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.

