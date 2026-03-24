3 aracın karıştığı kaza kamerada! Saniye saniye kaydedildi

Bartın'da, Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde A.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna doğru manevra yaptığı esnada arkadan gelen G.B. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri, benzin istasyonundan çıkmaya hazırlanan S.Ö. yönetimindeki başka bir otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Feci kaza, saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.