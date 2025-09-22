Tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayıp başında bekledi! Dehşet anları kamerada

Giresun’da alacak-verecek meselesi yüzünden iki şahıs arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslardan biri diğerine bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın bir inşaat firması sahibi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.