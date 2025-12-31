Işıklarda duramayan kamyon, ağacı kökünden söktü!

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kamyon henüz sebebi tam olarak belirlenmeyen şekilde hızını alamadı ve kaldırım aşarak refüje çıktı. Orta refüjü aşan araç, ön kısmından ağaca çarptı ve devrildi. Yüksüz araçta, şoförle birlikte 3 kişi daha çıktı. Yaralılardan birisi ambülansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler devrilen kamyonun altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen kamyon bir süre sonra vinçle kaldırıldı.