Türkiye acısını yaşarken gelinli damatlı halay çektiler: AVM'deki görüntülere tepki yağdı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarının acısı yaşanırken İstanbul Esenyurt'ta bir teknoloji marketinin gelin ve damadın bulunduğu kampanya duyurusu hoş karşılanmadı.

HABERİN ÖZETİ Türkiye acısını yaşarken gelinli damatlı halay çektiler: AVM'deki görüntülere tepki yağdı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından İstanbul Esenyurt'ta bir teknoloji mağazasının gelin ve damatlı kampanyası tepki çekti. Okullarda yaşanan saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. İstanbul Esenyurt'ta bir teknoloji mağazası kampanya duyurusu için davul zurna ile halaylı gösteri yaptı. Görüntülerde gelinlik ve damatlık giyinen kişilerle yanındakilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Okullarda yaşanan saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı olaylara rağmen, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde tepki çeken görüntüler yaşandı. Bir teknoloji mağazasının kampanya duyurusu için davul zurna ile halaylı gösterisini izleyen vatandaşlar, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki gösterdi. Görüntülerde gelinlik ve damatlık giyinen kişilerle yanındakilerin davul zurna eşliğinde halay çekmesi yer aldı.