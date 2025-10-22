Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

100 uçak dolusu yabancı geldi, ambalajın kalbi İstanbul'da buluştu

Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyanın en kapsamlı ambalaj endüstrisi fuarı olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Bu fuarla Türk ambalaj sektörünün 30 yıllık hikayesini, alın terini, emeğini ve geleceğe uzanan vizyonunu kutladıklarını belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Avrasya Ambalaj Fuarımız, 30 yılda onlarca ülkeden, on binlerce iş insanın iş planlarına yön veren, yeni yatımlarını tetikleyen, ihracatı büyüten bir köprü haline geldi. Önümüzdeki 4 gün boyunca da İstanbul, dünyanın ambalaj başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
100 uçak dolusu yabancı geldi, ambalajın kalbi İstanbul'da buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 13:16

Ambalaj sektörünün en büyük buluşması olan ve RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 30'uncu yılında da dünya ambalaj endüstrisini bir araya getiriyor. 22-25 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuar, bu yıl da global ve yerel dev markaları yeni iş birlikleri, ticaret fırsatları ve trendleri keşfetmek üzere aynı çatı altında buluşturuyor. Fuarda, ambalaj üreticileri ve ambalaj makinelerinden gıda ve içecek işleme teknolojilerine, baskı sistemlerinden otomasyona, geri dönüştürülebilir ambalajlardan çevre dostu malzemelere kadar sektörün tüm paydaşları yer alıyor.

İSTANBUL 4 GÜN BOYUNCA DÜNYANIN AMBALAJ BAŞKENTİ OLACAK

Fuarın açılış konuşmasını yapan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bu fuarla Türk ambalaj sektörünün 30 yıllık hikayesini, alın terini, emeğini ve geleceğe uzanan vizyonunu kutladıklarını belirterek, "30 yıl önce İstanbul'da sadece 1000 metrekarelik bir salonda 50 tane katılımcıyla beraber büyük hayallerle yola çıktık. İşte o ilk mütevazi buluşma, bugün Avrasya'nın en büyük, dünyanın da en prestijli ambalaj fuarlarından birine dönüştü. Avrasya Ambalaj Fuarımız, 30 yılda onlarca ülkeden, on binlerce iş insanın iş planlarına yön veren, yeni yatımlarını tetikleyen, ihracatı büyüten bir köprü haline geldi. Önümüzdeki 4 gün boyunca da İstanbul, dünyanın ambalaj başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

"100 UÇAK DOLUSU YABANCI ZİYARETÇİ"

Fuarın bu yıl 16 salonda 51 bin metrekarelik kapalı alanda 1250'yi aşkın yerli ve yabancı firmanın katılımı ile düzenlendiğini kaydeden Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 100 uçak dolusu yabancı ziyaretçiyle, 15 bini yurt dışından olmak üzere 80 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu tablo, Türk ambalaj sanayisinin artık yalnızca üretim gücüyle değil, uluslararası itibariyle bir marka haline geldiğini gösteriyor. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Türkiye'ye ticaretle birlikte güven kazandırdı, satışın yanında teknoloji transferi de getirdi. Yalnızca üretimi değil, tasarımı, Ar-Ge’yi ve mühendisliği büyüttü. Bugün Türkiye'nin ambalaj sanayi 180'den fazla ülkeye yapan bir yapıya ulaştıysa, bunda fuarın oynadığı rol tartışılamaz. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 30 yılda binlerce yerel firmanın ilk yurt dışı müşterileriyle tanıştığı, ilk ihracat sözleşmelerini imzaladığı, ilk markasını dünyaya tanıttığı bir yer oldu. Fuarımıza 25-30 yıldır kesintisiz katılan firmalarımız var. Onlar bu yolculuğun en önemli tanıkları ve kahramanları."

İÇİNİZ RAHAT OLSUN, HIZLI BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Ambalaj sektörü olarak 2025’in ilk 6 ayında 3,5 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve 1,4 milyar dolar cari fazla verdiklerini kaydeden Zeki Sarıbekir, "Bu yılı 7 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Ülkemizde 490 milyar dolarlık bir ekonomik hareketi de ambalajlarla sağlıyoruz. Türkiye ambalaj sektörümüz 2025 yılı itibariyle 28 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. 2030 yılı için pazar büyüklüğü hedefimiz 50 milyar dolar. İhracatta da 10 milyar dolarlık hedefimize hep beraber ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hedefin de çok zor olmadığını ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Çevremizdeki savaşlar bitiyor, gerginlikler azalıyor. Bu seneden sonra içimiz rahat olsun. Hızlı bir büyüme gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum." dedi.

Bu yıl fuarda sadece ürünler değil, , döngüsel ekonomi, ve konularının da tartışılacağını anlatan Zeki Sarıbekir, "Avrupa Birliği'nin ambalaj atıkları regülasyonu ve Türkiye'nin yeni iklim kanunu üretim biçimimizi yeniden şekillendirmemizi çok önemli kılıyor. Biz de bu dönüşümün öncü sektörlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü müşterilerimiz bizden bunu istiyor. Ambalaj endüstrisi olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyoruz, bunun için çalışıyoruz ve daha fazlasını yapmak için de üyelerimizi teşvik ediyoruz." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lütfü Savaş CHP il kongreleri seçimlerinin iptalini istedi
Kontrolsüz geçiş kazaya sebep oldu! O anlar kamerada
ETİKETLER
#sürdürülebilirlik
#ihracat
#dijitalleşme
#Yeşil Dönüşüm
#Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı
#Ambalaj Sektörü
#Döngüsel Ekonomi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.