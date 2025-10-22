Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye, nadir elementlerde vites yükseltti!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyet gösteren Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, cevherden uç ürüne kadar üretim için çalışıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
12:59
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
12:59

Türkiye , Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyet gösteren Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), enerji sektörü ve sanayide kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin (NTE) üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, enerji ve ham maddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve tedarik zincirinde sürekliliğin sağlanması için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışıyor.

Türkiye, nadir elementlerde vites yükseltti!

Türkiye'nin nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineralleri üzerinde çalışma yapmak üzere 2018'de kurulan NATEN, 2020'den bu yana TENMAK bünyesinde faaliyet gösteriyor.

NTE'ler kullanılarak gelişen sektörlerin ihtiyaç duyduğu uç ürünlerin üretilmesi ve ticari değere dönüştürülmesi için ve geliştirme projeleri yürüten NATEN bünyesinde Türkiye'de ilk olan NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı kuruldu.

Türkiye, nadir elementlerde vites yükseltti!

Öte yandan NATEN, özellikle enerji ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu NTE içeren manyetik malzemeler konusunda yoğunlaştı. Enstitü bünyesinde Yerli Kalıcı Mıknatıs Üretim ve AR-GE Sistemi de kuruldu. Devreye alma çalışmalarının devam ettiği sistemle külçe, şerit ve toz mıknatıs üretimleri, kalıp tasarımı ve kalıplama ile sinterleme çalışmaları yapılacak, manyetik alan uygulamaları ve mıknatıs analiz süreçleri geliştirilecek.

Türkiye, nadir elementlerde vites yükseltti!

Açıklamada görüşlerine yer verilen TENMAK NATEN Başkanı Belma Soydaş Sözer, enstitü bünyesindeki altyapı ve laboratuvarla nadir toprak elementlerinin her türlü kaynaktan elde edilmesiyle ilgili teknoloji geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Eskişehir Beylikova'da bulunan sahamızdan elde edilen kaynağımızı uç ürüne kadar üretmek, diğer yandan da 'ikincil kaynaklar' olarak ifade ettiğimiz atıklardan nadir toprak elementleri ve diğer kritik madenlerin elde edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıkların geri dönüşümü yoluyla NTE elde edebileceklerini vurgulayan Sözer, NTE üretiminin yanında bunların kullanıldığı ileri teknolojik malzemelerin üretimiyle ilgili teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#enerji
#ar-ge
#sanayi
#Nadir Toprak Elementleri
#Nte
#Maden Arama
#Ekonomi
