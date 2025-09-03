Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı

CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan ve günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in akıbetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dölek'in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı ve New York’ta tutulduğu ortaya çıktı.

ABD'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı
ABD’de günlerdir haber alınamayan ve ailesinin gözyaşları içinde akıbetini merak içinde öğrenmeyi beklediği Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ICE tarafından yapılan açıklamada, dosya numarası üzerinden yapılan başvuru sonucu Dr. Dölek’in New York’taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu’nda tutulduğu ortaya çıktı. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı.

ABD'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı

USULSÜZLÜKLERİ RAPOR ETTİĞİ İÇİN UZAKLAŞTIRILDIĞI İDDİASI

Dr. Dölek’in ABD’de veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdiği ve bu nedenle uğradığı mobbingin ardından görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

ABD'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı

Dölek’in ailesi, önce vizesi iptal edilen Dr. Dölek’in hukuki haklarının elinden alındığını, Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine sesini duyurmak için ’ya tek kişilik yürüyüş başlatan Dölek’in, yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve CBP Messana NY Sınır Devriye İstasyonu’na götürüldüğü belirtildi.

ABD'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Furkan Dölek'in nerede olduğu ortaya çıktı

CEDRN VE FERMILAB'DA GÖREV ALMIŞTI

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilmişti. Doktorasını İsviçre’de tamamladıktan sonra 2023 yılında ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne akademik çalışmalar için davet edilen Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.

ETİKETLER
#kanada
#mobbing
#Dr. Furkan Dölek
#Ice Gözaltına Alma
#Abd Göçmenlik
#Bilim Insanı
#Hak Ihlalleri
#Yaşam
