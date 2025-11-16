Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Adanalıları kızdıran liste! Adana kebabının 3. sırada olmasına ateş püskürdüler: "Bu lobi işi her yerde var"

Türkiye'de coğrafi işaret tescilli ürünlere yönelik yapılan araştırmanın sonucu Adanalılar oldukça kızdırdı. Listede Adana kebabı, Gaziantep baklavası ve Malatya kayısısının ardından 3'üncü sırada yer aldı.

Coğrafi işaretli ürünlerin tanınırlığını ölçmek amacıyla yapılan bir araştırmada, yüzde 26 ile akla ilk gelen ürün Gaziantep baklavası oldu. Onu yüzde 14 ile Malatya kayısısı, yüzde 8 ile Adana kebabı ve yüzde 7 ile Antep fıstığı takip etti.

Adanalıları kızdıran liste! Adana kebabının 3. sırada olmasına ateş püskürdüler: "Bu lobi işi her yerde var"

Sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Adanalılar sıralamaya tepki gösterdi. Adanalı kebapçılar ve vatandaşlar, araştırma sonuçlarının hatalı ve eksik olduğunu savundular.

Adanalıları kızdıran liste! Adana kebabının 3. sırada olmasına ateş püskürdüler: "Bu lobi işi her yerde var"

"BU LOBİ İŞİ HER YERDE VAR"

Listeyi görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, Adana kebabın dünyanın her yerinde tüketilen bir lezzet olduğunu belirterek, "Bu işler lobi işidir. Kimin lobisi kuvvetliyse o şehrin, o bölgenin lezzetini ön plana çıkartır. Bu bir gerçektir. Bu lobi işi her yerde var. Dünyada Adana kebap olmayan hiçbir ülke yoktur. Her ülkede Adana kebap vardır. 10 restorandın 7'sinde Adana kebap vardır ve coğrafi değeri en yüksek olan ürün Adana kebaptır. Bizim lobilerimiz zayıf kalıyor" dedi.

Adanalıları kızdıran liste! Adana kebabının 3. sırada olmasına ateş püskürdüler: "Bu lobi işi her yerde var"

"ADANA KEBAP 1. SIRADA OLMALIYDI"

Malatya'dan kebap yemek için Adana'ya gelen Buğra Maraş, "Ben aslen Malatyalıyım ancak benim aklıma da Adana kebap gelir. Adana kebap 1. sırada olmalıydı" diye konuştu.

