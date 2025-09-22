AFAD, Rize'ye hava yolundan ulaştı! Heyelan sonrası ihtiyaç yardımında bulunuldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların yoğun çalışmalar sonucunda neredeyse açılmak üzere olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenenlere gıda yardımı da yapıldığı belirtildi. Mahsur kalanlara yapılan yardımlar çerçevesinde 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 adet çocuk bezi, jeneratör için 20 litre yakıt, 40 koli su ve 5 kilogram yaş maya ulaştırıldığı açıklandı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rize ilimizde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayder Yaylası’nda bulunan vatandaşlarımızın hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmaları da hızla sürdürülüyor. AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopterlerle, an itibarıyla vatandaşımız Ayder Yaylası’ndan tahliye edildi. Bölgeye hava yoluyla; 385 ekmek, 200 kilogram un 450 adet çocuk bezi, jeneratör için 20 litre yakıt, 40 koli su ve 5 kilogram yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve iş birliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya; afetin yaralarını sarmaya devam ediyor. Birlikte güçlüyüz."

