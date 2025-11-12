Menü Kapat
14°
Ağır kokunun sebebi ihbarla ortaya çıktı! Meğer bir ay önce ölmüş

Antalya’da yaşadıkları binada gelen ağır kötü kokunun sebebini bulamayan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Yapılan araştırmalar neticesinde gelen kokunun sebebi bir ay öldüğü tespit edilen şahıs çıktı.

Ağır kokunun sebebi ihbarla ortaya çıktı! Meğer bir ay önce ölmüş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 15:57

ilçesinde bir iş hanında birkaç gündür yayılan kokudan rahatsız olan esnaf, kokunun kaynağını bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde kokunun birinci kattaki daireden geldiğini tespit etti.

Ağır kokunun sebebi ihbarla ortaya çıktı! Meğer bir ay önce ölmüş

ekipleri kilitli olan kapıyı açtığında daha da ağır koku ile karşı karşıya kaldı. Daire içerisinde yapılan aramalarda yerde hareketsiz şekilde yatan ve çürümeye başlamış bir cesedin olduğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan ve yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

