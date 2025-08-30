Ağrı'da bir binada patlama: Çok sayıda kişi tahliye edildi

Ağrı'da bir binada meydana gelen patlama mahallede paniğe yol açtı. Patlamanın elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.

Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Leylekpınar Mahallesi'nde bir binada meydana gelen patlama paniğe yol açtı.

Yaşanan patlama sonrası adrese AFAD ekipleri sevk edildi. Binada bulunan 15 kişi tahliye edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Aksa Doğalgaz ekiplerinin incelemeleri sonucunda patlamanın doğalgazdan değil, elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Evin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu belirlendi.