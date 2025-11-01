Menü Kapat
19°
Yaşam
Editor
Editor
 Yasemin Güldemir

Alkollü şahıs dehşet saçtı! Ortalık kan gölüne döndü

Antalya'da eline bıçak alan alkollü şahıs dehşet saçtı. Yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan adam 1 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayla ilgili çalışma başlatıldı.

01.11.2025
01.11.2025
Son günlerde sıkça gündeme gelen vakalarının son adresi oldu. Antalya'da parkta alkol alan ve yoldan geçen vatandaşlara saldırmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs, bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alkollü şahıs dehşet saçtı! Ortalık kan gölüne döndü

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, içerisinde bankta alkol alan kimliği belirsiz bir şahıs yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçakla kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldırdı. O sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.'ye bıçakla saldıran şahıs ile ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında kimliği belirsiz şahsın bıçak darbeleri ile bir anda yere yığılan Ali Haydar Ö.'nün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Alkollü şahıs dehşet saçtı! Ortalık kan gölüne döndü

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Kimliği belirsiz şahıs ise elindeki bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan ve ağır haldeki Ali Haydar Ö.'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Alkollü şahıs dehşet saçtı! Ortalık kan gölüne döndü

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Bir apartmanın güvenlik kamerasından kaçış güzergahı belirlenen kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, ağır yaralanan Özyıldırım'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye ilk müdahalede bulunan Yunus Ahlat isimli vatandaş yaşananları "Arabayla geçerken bir tartışma münakaşa olduğunu gördük. Adamı bıçaklamadan önce birkaç kişiyi daha kovaladığını gördük. Bir anda bıçağı sapladı adama, geldi burada bıçağını temizledi. Tekrar bıçakladığı adamın yanına geldi, sövdü. Bıçakladığı adamın başında 1 dakika kadar durdu. Sonrasında kaçtı gitti. Bizde hemen geldik, adama pres yapmak zorunda kaldık ellerimizle baskı yaptık yarasına. Ben nabzını kontrol ettiğimde ambulansa giderken çok azda olsa nabzı atıyordu" sözleri ile anlattı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
#saldırı
#park
#yaralı
#antalya
#bıçaklama
#Yaşam
