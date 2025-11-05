Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı! Tek bir iz bile bulunamadı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 gün önce kaybolan anne ve 5 yaşındaki çocuk adeta sırra kadem bastı. Anne ve oğlu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 15:11

'da 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bir daha geri dönmedi. Sırra kadem basan anne ve oğlu için Emniyet Müdürlüğü, Komutanlığı, ve UMKE ekipleri seferber oldu.

HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR SÜRÜYOR

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor. Jandarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı! Tek bir iz bile bulunamadı

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı! Tek bir iz bile bulunamadı

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı! Tek bir iz bile bulunamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ortağı cinayetten tutuklanan oto galeriye intikam baskını: 5 araç küle döndü
Kazanın ardından kadınlar arasında "Niye gülüyorsun" tartışması! Sürücüler de birbirlerini suçladı
ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#jandarma
#kastamonu
#Kayıp Kişi
#Alantepe
#Köseali
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.