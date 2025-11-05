Anne ve 5 yaşındaki oğlu sırra kadem bastı! Tek bir iz bile bulunamadı

Kastamonu'da 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bir daha geri dönmedi. Sırra kadem basan anne ve oğlu için Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR SÜRÜYOR

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan da arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Anne ve oğlunun en son görüldüğü yer yönünde ihbarlar gelmesi üzerine ekipler Alantepe, Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan kadın ve oğlunun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği görülüyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.