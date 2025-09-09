Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Araç içinde infaz edilmişlerdi... 2 kardeşim katledildiği olayla ilgili yeni gelişme

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin araç içinde infaz edildiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişinin tutuklandığı olaya başsavcılık tarafından gizlilik kararı getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araç içinde infaz edilmişlerdi... 2 kardeşim katledildiği olayla ilgili yeni gelişme
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:26

'ın ilçesinde 6 Eylül günü yaşanan olayda; bir işletmenin önündeki araca silahla düzenlenen saldırı sonucunda M.E.D. ve M.D. isimli kardeşler hayatını kaybetmişti.

Araç içinde infaz edilmişlerdi... 2 kardeşim katledildiği olayla ilgili yeni gelişme

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca tasarlayarak suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde elde edilen bulgular ve incelenen kamera kayıtları doğrultusunda saldırıyla ilişkili oldukları değerlendirilen, 7 şüpheli olay tarihi itibariyle yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Araç içinde infaz edilmişlerdi... 2 kardeşim katledildiği olayla ilgili yeni gelişme

GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

Diğer şüphelilerin ise tespit ve yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde gizlilik kararı verildiği ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle devam ettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin mal varlığını açıkladı! 'Kıskanmayın sizin de olur'
Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#tutuklama
#kasten öldürme
#erciş
#Van
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.