Arıtma tesisi çalıştırılmıyor iddiası! Vatandaşlar isyan etti: "Pisliğin içinde kaldık"

Kastamonu Belediyesi'nin Atık Su Arıtma Tesisini çalıştırılmadığını öne süren köylüler, Karaçomak Deresi’nden akan kirli suya tepki gösterdi. Şehir merkezinden geçen derenin suyunun arıtılması gereken tesisin devreye alınmaması nedeniyle, pis suyun doğrudan dereye karıştığını söyleyen vatandaşlar, dere kenarında oynayan çocuklarda boğaz enfeksiyonları görülmeye başlandığını ve yoğun koku nedeniyle derenin yakınına bile yaklaşamadıklarını belirtti.

Karaçomak Deresi çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen sorunun çözülmediğini ifade etti. Vatandaşlar ayrıca, atık suların tarla ve bahçelerini sulamakta kullandıkları su kanalına da karıştığını, bu sularla sulama yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"HER TÜRLÜ PİSLİK KÖYÜMÜN İÇİNDEN GEÇİYOR VE SAĞLIĞA ÇOK ZARARI VAR"

Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalıştırılmamasına tepki gösteren Merkez Gömeç köyü muhtarı Yılmaz Kaplan, "Kastamonu'nun içinden geçen dere, benim köyümün tam ortasından geçmektedir. Bu dere üzerine pislikler için arıtma tesisi kuruldu ama gördüğünüz üzere dere pislik içinde. Arıtma tesisimiz hemen 500 metre yukarıda. Koku, her türlü pislik benim köyümün içinden geçiyor ve sağlığa çok zararı var. Köyümüzün 1 kilometre aşağısında Molla, Kurtköy, Has köyleri bulunuyor. Bu pislik, bu koku, bu dere, bu köylerin hepsini etkilemeye devam ediyor. Bu tesisimizin çalışmasını istiyoruz. Tesis yapıldığında çalışacak, tertemiz su akacak dendi ama gelmesi bize daha zararlı oldu. Eskiden direkt dere akıyordu ve bu kadar koku ve pislik olmuyordu. Akarsu olarak gidiyordu ama şimdi tesiste birikip tekrar devam ettiğinde bütün kokular ve pislikler, tortular kalıcı bir vaziyette çok kötü duruyor. Arıtma tesisimiz çalışmıyor ama 7 gün 24 saat çalışması lazım. Bu kokunun ve pisliğin içinde kaldık. Sağlığımız tehdit altında, çocukların, köy sakinlerinin, hayvanların, bütün canlıların sağlığı tehdit altında. Şu anda bunun bir an önce nasıl yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" dedi.