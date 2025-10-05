Menü Kapat
20°
Baltalı damat dehşeti! Kayınvalidesi kanlar içinde yere yığıldı

Ordu'da boşandığı eşiyle tartışma yaşayan Ercan Ç., baltayla dehşet saçtı. Kızını korumaya çalışan anne Hatice B. başına baltayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Baltalı damat dehşeti! Kayınvalidesi kanlar içinde yere yığıldı
Ordu’da yaşayan 32 yaşındaki Zeynep B., iki yıl önce boşandığı eşi Ercan Ç.’den bir süredir ölüm tehditleri alıyordu. 28 Eylül’de ikili arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı.

KIZINI KORUMAK İSTERKEN AĞIR YARALANDI

Tartışmanın ardından Ercan Ç., elindeki baltayla eski eşine saldırdı. Kızını korumaya çalışan anne Hatice B. (53), damadı tarafından başına baltayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Baltalı damat dehşeti! Kayınvalidesi kanlar içinde yere yığıldı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hatice B.’nin hayati tehlikesi sürerken, Ercan Ç. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baltalı damat dehşeti! Kayınvalidesi kanlar içinde yere yığıldı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken Zeynep B.’nin eski eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı, saldırganın ise 11 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

