19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Bandırma'ya demirledi! Hayvanlar susuzluktan boruları yaladı

Balıkesir Bandırma'ya demirleyen Spiridon-II isimli gemiden gelen görüntüler endişe yarattı. Yem ve su takviyesi için limana gelen gemide ineklerin susuzluktan boruları yaladığı görüldü. Öte yandan güvertede bulunan beyaz torbalarda ölü hayvanlar olduğu iddia edildi.

Bandırma'ya demirledi! Hayvanlar susuzluktan boruları yaladı
Uruguay'dan Türkiye'ye damızlık büyükbaş hayvan taşıyan gemiye dün saman, yem ve su yüklemesi yapıldı. Ancak bazı hayvanların susuzluktan su borularını yaladığı, güverte üzerinde bulunan beyaz torbalarda ölü ineklerin bulunduğu iddia edildi.

Bandırma'ya demirledi! Hayvanlar susuzluktan boruları yaladı

KÖTÜ KOKU VE SİNEK İSTİLASI TEPKİ ÇEKTİ

Açık kaynaklarda varış limanı olarak Bandırma Limanı görünen gemide yaşanan bu durum, hayvan refahı ve sağlık şartları konusunda ciddi soru işaretlerine neden oldu. Bandırma açıklarında demirli gemiden yayılan yoğun kötü koku ve sinek istilası, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

YETKİLELERE SESLENDİLER

Vatandaşlar, hayvanların uzun süredir kapalı şartlarda tutulduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi. Bölge sakinleri, "Gemi günlerdir burada bekliyor, kokudan durulmuyor. Hayvanların hali içler acısı" diyerek duruma tepki gösterdi. Yetkililerden, hayvanların sağlık durumu, süreci ve ölümlerle ilgili iddialar hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Bandırma'ya demirledi! Hayvanlar susuzluktan boruları yaladı

21 GÜNDÜR HAYVANLAR BEKLİYOR

Öte yandan, Spiridon-II isimli gemi 22 Ekim 2025 tarihinde Bandırma Çelebi Limanı'na gelmiş, beraberinde 2 bin 901 adet damızlık büyükbaş hayvan getirmişti. Karantina ve tahliye sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiaları nedeniyle geminin tahliyesine izin verilmemiş, süreç giderek krize dönüşmüştü. Yaşanan krizin uzaması nedeniyle 14 farklı alıcı firma mağduriyet yaşarken, şirket sahipleri sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.

