Büyükbaş hayvanlar telef oldu! 8 hayvan şaptan dolayı öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, 8 buzağısını şap hastalığı nedeniyle kaybettiklerini ifade etti. Yenişehir'in Karaköy Mahallesi'nde süt sığırcılığı yapan Mustafa Arslan, 15 yıl önce 20 hayvanla başladığı hayvancılıkta bugün 300 başa ulaşırken, şap hastalığı yüzünden 10 günde tüm yatırımı heba oldu. Arslan, şap salgınına ilişkin "Deprem gibi oldu yıktı geçti" dedi.