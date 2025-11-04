Menü Kapat
19°
Sağlık
Şap hastalığı ile ilgili bakanlıktan dikkat çeken açıklama! Oran yüzde 92'ye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından, şap hastalığı serotipi SAT-1 ile ilgili paylaşım yapıldı. Bakanlık, ülke genelinde görülen şap hastalığı ile mücadele çalışmalarını planlı, kontrollü ve bilimsel temelde yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde görülen şap hastalığı ile mücadele çalışmalarının kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğü ifade edilerek, "Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır" denildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
12:11
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
17:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı ile ilgili paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda, konuyla ilgili olarak Dünya Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile düzenli irtibat halinde olunacağını belirtti.

Bu salgında oranı yüzde doksan ikiye ulaşmış olup, Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvanları birinci doz aşılamadan geçip ikinci doza başladığı da bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda sınırlandırılmıştır. Aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır.

Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir. Bilim dışı iddialara karşı adli süreç başlatılmıştır. Sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir.

İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır. Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla denetim, aşılama ve numune alma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir.

Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir."

