Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Başkentte sahte altın alarmı: Kuyumcular ayırt edemedi bile! İstanbul'dan getirmişler

Ankara'da sahte altın dolandırıcıları kuyumcuları kandırdı. İhbar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti. Gerçeğinden ayırt etmenin çok zor olduğu altınları kuyumcular bile fark edemedi. Sahte ziynetlerin İstanbul'dan getirildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 00:50

Başkentte alarmı verildi. Üç farklı sahte altını gerçek altından ayırt edemedi. Dolandırıcıların kuyumcuların ihbarıyla operasyon düzenlendi.

Başkentte sahte altın alarmı: Kuyumcular ayırt edemedi bile! İstanbul'dan getirmişler

SAHTE ALTIN SATANLAR YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan’da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarını takip edenlere yeni fırsat! Uzman isim tarih verdi: Gümüş için yeni dönem
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#yakalama
#sahte altın
#kuyumcu
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.