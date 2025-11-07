Başkentte sahte altın alarmı: Kuyumcular ayırt edemedi bile! İstanbul'dan getirmişler

Başkentte sahte altın alarmı verildi. Üç farklı kuyumcu sahte altını gerçek altından ayırt edemedi. Dolandırıcıların kuyumcuların ihbarıyla operasyon düzenlendi.

SAHTE ALTIN SATANLAR YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan’da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

Geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

AYIRT ETMEK ÇOK ZOR

İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.