Batman'da AVM'de korkunç kaza! 3 saat boyunca kopan parmağı aradılar

Batman’da bir AVM’nin yürüyen merdiveninde düşen çocuğun parmağı sıkıştığı merdiven basamağı arasında kalarak koptu. Ekiplerin üç saatlik araması sonuçsuz kaldı.



Edinilen bilgilere göre Batman merkezdeki bir AVM’ye ailesi ile birlikte giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Düşme esnasında Taş’ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu. Durumun bildirilmesi üzerine AVM’ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri kopan parmağı aradı. Ekiplerin 3 saat süren parmak bulma çabası sonuçsuz kaldı.



Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.