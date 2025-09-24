Bayburt'ta trafik kazası: Feci şekilde hayatını kaybetti!

Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen Sebahattin Levent (64) yönetimindeki otomobil, Kayışkıran mevkiinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki virajda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan araç, ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Levent, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.